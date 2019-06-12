Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал "длинную насыщенную беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что Европа "должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности", но и не возвращать Москву в Большую восьмерку, пока не будет прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Естественно, я не могу знать подтекст того, что сказал Макрон. Но в принципе это традиционная французская политика еще со времен Де Голля. Он пытался изображать из Франции великую державу. Единственный способ для этого – это фрондировать по отношению к Америке, чтобы создать впечатление, что у Франции есть своя особая политическая линия.

Другой пример того же поведения мы видели в 2008 году, когда во время российско-грузинского конфликта Саркози челноком мотался туда-сюда, и заносил себе в актив то, что именно его усилия позволили прекратить военные действия в Грузии.

Значит, Макрон продолжает традиционную французскую линию. Это с одной стороны.

С другой стороны, Макрону, конечно, подыгрывает такой мощный партнер, как Трамп. Он по мере своих сил вбивает клин между США и европейскими партнерами по НАТО. Если Макрон фрондирует по отношению к США, то Трамп фрондирует по отношению к НАТО. Что касается пределов этого фрондирования, то ни Франция не выйдет из НАТО, ни США не развалят НАТО. Хотя там и возможны достаточно широкие колебания.

О чем конкретно будет говорить Макрон с Путиным, гадать бесполезно, но теоретическая возможность для Путина резко улучшить отношения с Европой и снятия санкций, конечно же, есть. Крым к этому не имеет ни малейшего отношения, он выносится за скобки. А Донбасс имеет вполне прямое отношение.

Эммануэль Макрон, Владимир Путин Официальный сайт президента России

Это политическое окно возможностей и для Путина, и для Зеленского. Смогут ли, захотят ли они этим окном воспользоваться – это очень большой вопрос. Я, честно говоря, не особенно в это верю, но теоретически тут никакой неразрешимой проблемы нет.

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Компромисс может быть разным, многоуровневым, но первое его условие совершенно очевидно. Окончательно замороженного конфликта – такого, как в Абхазии, в Приднестровье, в Карабахе – на Донбассе нет. Выгодно господину Зеленскому окончательно заморозить конфликт, сказать: "я добился мира"? Не просто выгодно, а спасительно. Если бы Зеленский окончательно прекратил военные действия, он бы мог продать это как то, что он принес мир.

Почему это спасение? Потому что в активе у него ничего нет, надежды с ним связаны гигантские. Если размер этого фантастического кредита не погасится, то, как это обычно бывает в Украине, бумеранг развернется, и из самого любимого он превратится в самого ненавистного.

Владимир Зеленский 5 канал

Договоров о том, чтобы взаимно не стрелять, было уже много. Их постоянно подписывают и их систематически нарушают. И будут нарушать до тех пор, пока это выгодно определенным силам в Украине и в России.

Если же на высоком политическом уровне, на уровне верховных главнокомандующих двух стран, Зеленского и Путина, не на бумаге, а реально отдается приказ о категорическом взаимном прекращении огня, значит, проблема решена.

В этой ситуации не хватает пустячка: политической воли и посредника, который мог бы эту политическую волю пропихивать с двух сторон. Теоретически возможно, что таким посредником хочет выступить Макрон.

Путину прекращение этого напряжения, этой байды на Донбассе абсолютно не нужно. Оно не несет для него никакого пиаровского урона. Просто до этого момента у него для таких переговоров не было ни партнера, ни цены. "Я прекращаю перестрелки" – это товар.

Цена, которую предлагает Макрон, крайне неопределенная. Переформатирование отношений с Россией. Что это значит? Санкции снимете? "А это в зависимости от…" В Восьмерку вернете? "Нет, в Восьмерку не вернем". Это тоже треп. Но, собственно говоря, Путина, кроме трепа, ничего не интересует.

У Путина своя проблема. Ему, как и Зеленскому, нужен успех, чтобы вернуть, поддержать стремительно падающий кредит доверия. Вытащить рейтинг благодаря успехам в экономике – это, конечно, прекрасно, но только где эти успехи как их добиться? А вытащить рейтинг благодаря какому-то новому политическому движению – это хорошо. Это налаживание отношений с Европой. "Наконец-то европейцы поняли нашу правду", "мы рулим", "мы определяем повестку", "Путин всех переиграл" – так это будет подаваться в России.

А что касается господина Макрона, то и ему нужен успех. Очевидно, что его положение в стране тоже не блестяще. Посреднический успех – традиционная роль французских политиков, и она для Макрона вполне выгодна.

Все, что я говорю – это не более, чем благие теоретические мечтания. Таких возможностей было уже много, и каждый раз эти возможности благополучно пропускались всеми сторонами. Эти перемены выгодны и возможны, но из того, что они выгодны и возможны, никак не следует, что это реально будет.

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