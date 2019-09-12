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12 сентября • обновлено в 14:31
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Александр Рыклин
Александр Рыклин
российский журналист, оппозиционный политик Все статьи автора

Кремль пошел а атаку

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По всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Руководителей и сотрудников штабов везут на допросы.

Мне кажется очевидным, что всё это происходит в рамках тех экономических обвинений, которые выдвинуты против Навального и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, – Ред.) в последнем уголовном деле. Мы видим, какой масштаб оно принимает, мы видим, какие люди там задействованы, какие следователи, и каково количество этих людей.

Я думаю, что речь идет о попытке полного разгрома всей инфраструктуры Навального по стране.

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Поскольку в стране нет никакой другой оппозиционной инфраструктуры, кроме навальновской – это плохо, но это медицинский факт, – то речь идет вообще об уничтожении региональной оппозиции.

Будем надеяться, что всё это возродится в ближайшее время.

Оппозиционер Алексей Навальный во время очередного задержания

Оппозиционер Алексей Навальный во время очередного задержания

Южный Федеральный

Опасен ли Навальный? Конечно, он опасен. Потому что, что бы он ни затевал – безотносительно того, как мы к этому относимся – достигается какой-то результат.

Что касается ситуации в целом, то мы видим, что давление на гражданское общество не снижается ни по каким параметрам. Продолжаются уголовные дела по массовым беспорядкам, и там отнюдь не один Навальный, там уже сидят люди по статьям за сопротивление полиции, а это уголовное преследование.

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Мощнейшая, эшелонированная атака с участием судов, административных органов, всей властной машины идет на все гражданское общество, которое позволило себе как-то поучаствовать в оппозиционной повестке.

И дело тут не только в Навальном. На улицах Москвы избивали сотни и тысячи людей.

Что дальше? Это очень сложно предсказать. Вопрос в том, сможет ли общество понять, какие ответы на эти вызовы были бы максимально адекватными. И тут слово, в первую очередь, за оппозицией, за теми, кому общественное мнение доверяет. Это, в том числе, и все те независимые кандидаты, которые участвовали в выборах в Москве. Мне кажется, что эти люди уже обрели какой-то общероссийский политический вес.

Так что тут дело не только в одном Навальном, но и в Навальном в большой степени.

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Темы
Эксклюзив Оппозиция в России Протесты в России
Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
Тег
Новости России
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ага.... Кремль пошел атакой на Навального, а сам Навальный получает финансирование через администрацию президента. Аналитика уровня "украинец".
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Кацап Злой
Кацап Злой
Rabinovich Alexander, чмо кокошное, зачем ты опять сюда Украину приплетаешь? Внутри своего зулуса разбирайтесь сами, твари.
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