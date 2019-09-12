По всей России проходят обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Руководителей и сотрудников штабов везут на допросы.

Мне кажется очевидным, что всё это происходит в рамках тех экономических обвинений, которые выдвинуты против Навального и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, – Ред.) в последнем уголовном деле. Мы видим, какой масштаб оно принимает, мы видим, какие люди там задействованы, какие следователи, и каково количество этих людей.

Я думаю, что речь идет о попытке полного разгрома всей инфраструктуры Навального по стране.

Поскольку в стране нет никакой другой оппозиционной инфраструктуры, кроме навальновской – это плохо, но это медицинский факт, – то речь идет вообще об уничтожении региональной оппозиции.

Будем надеяться, что всё это возродится в ближайшее время.

Оппозиционер Алексей Навальный во время очередного задержания Южный Федеральный

Опасен ли Навальный? Конечно, он опасен. Потому что, что бы он ни затевал – безотносительно того, как мы к этому относимся – достигается какой-то результат.

Что касается ситуации в целом, то мы видим, что давление на гражданское общество не снижается ни по каким параметрам. Продолжаются уголовные дела по массовым беспорядкам, и там отнюдь не один Навальный, там уже сидят люди по статьям за сопротивление полиции, а это уголовное преследование.

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Мощнейшая, эшелонированная атака с участием судов, административных органов, всей властной машины идет на все гражданское общество, которое позволило себе как-то поучаствовать в оппозиционной повестке.

И дело тут не только в Навальном. На улицах Москвы избивали сотни и тысячи людей.

Что дальше? Это очень сложно предсказать. Вопрос в том, сможет ли общество понять, какие ответы на эти вызовы были бы максимально адекватными. И тут слово, в первую очередь, за оппозицией, за теми, кому общественное мнение доверяет. Это, в том числе, и все те независимые кандидаты, которые участвовали в выборах в Москве. Мне кажется, что эти люди уже обрели какой-то общероссийский политический вес.

Так что тут дело не только в одном Навальном, но и в Навальном в большой степени.

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