Москве придется смирится с геополитическим выбором Украины, ведь соотношение веса США и России - несравнимое. Что Москва сделает? Введет войска в Киев? Нет. Военная угроза России - это элемент пропагандистской кампании старой власти, но она уходит. Возможности ввести российские войска в Украине были в 2014-м, но Владимир Путин ими не воспользовался. Сейчас этих иллюзий у него уже нет, тем более, что он хочет поддерживать сбалансированные отношения с Западом. Не то, чтобы вернуться в топ-клуб мировых держав. Пути назад нет. Есть замороженный конфликт на Донбассе, он продлится еще несколько лет и даже не из-за Путина, а из-за 13 тысяч убитых. Конечно, конфликт был инспирирован РФ, в этом нет сомнений. Россия не будет возвращать Крым, это хорошо понимают в США и в ЕС.

Главной проблемой Украины, на мой взгляд, является не оккупация, как утверждала бывшая власть, потому что с оккупацией нельзя что-то быстро решить. Оккупация существует, я признаю, но главное - отсутствие европейских реформ и пути к ним. Новый президент Украины, господин Зеленский, олицетворяет путь к реформам. Он независим от советского дискурса, от которого были зависимы все президенты Украины, начиная с господина Кравчука. Зеленский - первый постсоветский человек в руководстве Украины.

Считаю, что Зеленский – шанс для Украины. И для России.

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