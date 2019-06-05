Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе

Для меня совершенно очевидно, что, независимо от субъективных позиций Владимира Зеленского и Владимира Путина, нынешние минские соглашения (Минск-2) принципиально невыполнимы. Они изначально были формой фиксации бесконечного замороженного конфликта – по образцу Приднестровья или Северного Кипра. Ясно, что невозможно признание Украиной особого конституционного статуса самопровозглашенных "Л/ДНР" плюс проведение в ОРДЛО выборов по украинским законам – а значит, не настаёт и момент передачи Россией контроля над государственной границей в этих районах.

Донбасс Еспресо.TV

В то же время, Кремль устал от проблематики "Л/ДНР". Доктрина "Малороссии" давно снята с повестки дня, полностью вышел из моды "русский мир", о котором так много трещали пропагандисты в 2014м. Бесспорно, в сохранении "чёрной дыры" ОРДЛО заинтересованы некоторые крупные бизнесмены с особыми интересами в теневой экономике этих районов, в частности, Сергей Курченко и Константин Малофеев. Но их позиция в решающий момент всё же не будет определяющей.

Так что сейчас самое главное – это качественно новая концепция урегулирования, которая может быть закреплена соглашениями "Минск-3". Формально преемственными по отношению к "Минску-2", но де-факто определяющими совершенно иной сценарий достижения мира. У меня есть идеи по поводу "Минска-3", но пока ещё рано высказывать их публично. Хотя ясно, что от вопросов тотального обмена пленными, амнистии и т.п., так или иначе, никуда не деться.

Именно "Минск-3" может и должен стать предметом прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стартовая концепция – за г-ном Зеленским, как молодым и гибко мыслящим лидером. И, в любом случае, Россию придется соблазнять перспективой частичного снятия европейских санкций в случае реинтеграции ОРДЛО в Украину в рамках "Минска-3". Это для российской элиты очень важно, кто бы что ни говорил.

Вполне вероятно, что решить весь этот комплекс вопросов можно до истечения первой каденции Владимира Зеленского. Хотя гарантий нет – очень многое зависит от мрачного и фрустрированного, тяжело обиженного на Запад Владимира Путина.

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