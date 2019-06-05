ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Станислав Белковский
Станислав Белковский
Российский политологВсе статьи автора

Зеленский и Путин подпишут новые соглашения по Донбассу

5.7т

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе

Для меня совершенно очевидно, что, независимо от субъективных позиций Владимира Зеленского и Владимира Путина, нынешние минские соглашения (Минск-2) принципиально невыполнимы. Они изначально были формой фиксации бесконечного замороженного конфликта – по образцу Приднестровья или Северного Кипра. Ясно, что невозможно признание Украиной особого конституционного статуса самопровозглашенных "Л/ДНР" плюс проведение в ОРДЛО выборов по украинским законам – а значит, не настаёт и момент передачи Россией контроля над государственной границей в этих районах.

Донбасс

Донбасс

Еспресо.TV

В то же время, Кремль устал от проблематики "Л/ДНР". Доктрина "Малороссии" давно снята с повестки дня, полностью вышел из моды "русский мир", о котором так много трещали пропагандисты в 2014м. Бесспорно, в сохранении "чёрной дыры" ОРДЛО заинтересованы некоторые крупные бизнесмены с особыми интересами в теневой экономике этих районов, в частности, Сергей Курченко и Константин Малофеев. Но их позиция в решающий момент всё же не будет определяющей.

Так что сейчас самое главное – это качественно новая концепция урегулирования, которая может быть закреплена соглашениями "Минск-3". Формально преемственными по отношению к "Минску-2", но де-факто определяющими совершенно иной сценарий достижения мира. У меня есть идеи по поводу "Минска-3", но пока ещё рано высказывать их публично. Хотя ясно, что от вопросов тотального обмена пленными, амнистии и т.п., так или иначе, никуда не деться.

Новости
"Автономия Донбасса": Москва подготовила новые сценарии

Именно "Минск-3" может и должен стать предметом прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стартовая концепция – за г-ном Зеленским, как молодым и гибко мыслящим лидером. И, в любом случае, Россию придется соблазнять перспективой частичного снятия европейских санкций в случае реинтеграции ОРДЛО в Украину в рамках "Минска-3". Это для российской элиты очень важно, кто бы что ни говорил.

Вполне вероятно, что решить весь этот комплекс вопросов можно до истечения первой каденции Владимира Зеленского. Хотя гарантий нет – очень многое зависит от мрачного и фрустрированного, тяжело обиженного на Запад Владимира Путина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Станислав БелковскийСтанислав Белковский
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренностиМирные переговоры в МинскеСанкции против России
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Теги
УкраинаНовости Россиивойна
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
71
21
Смешно
5
Интересно
7
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Решетников Александр
Решетников Александр
"..есть идеи по поводу "Минска-3", но пока ещё рано высказывать их публично" так ты о чем тогда вообще шепелявишЬ, ватник? Или говори или заткнись.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Локоть Саша
Локоть Саша
Никаких снятий санкций путенской рашке не светит, забудьте! Если снимут малую часть, например, за Донбасс, то усилят, например, за теракт в Британии с "Новичком" или за "СП-2", или за нарушение прав человека в самой путенской рашке. Речь идет об уничтожении самого явления - путенская раха... В этом заинтересованы все большие мировые игроки: США, ЕС и Китай.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А почему невозможно признание Украиной особого конституционного статуса самопровозглашенных "Л/ДНР"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Локоть Саша
Локоть Саша
Стук Кастрюль, спроси у путена.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения