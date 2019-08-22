Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Все статьи автора

Российские игры в имитацию

2.2т

Вся российская правозащита в двух новостях:

"Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к трем спецдокладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний — из-за разгона акций протеста в Москве";

"Совет по правам человека при президенте РФ обратился к руководителям МВД, Росгвардии и Следственного комитета с просьбой проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов, прошедших в Москве".

Новости
Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?

При имитационной демократии имитационной становится и правозащита — эти послания заставляют в который уже раз вспомнить Высоцкого:

С уваженьем, дата подпись, Отвечайте нам, а то Если вы не отзовётесь, Мы напишем в "Спортлото".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Место
Россия
Источник
Источник: kasparov.ru
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
11
Смешно
7
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Все верно, либершизе уже давно советовали писать в "Спортлото"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...