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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматамВсе статьи автора

Санкции против России требуют отменить мощные силы

13.3т

Я бы не торопился делать заключение на счет возвращения России в клуб мировых держав. Этого не произойдет не в отдаленной, ни в ближайшей перспективе.

Небольшие тактические успехи России связаны в первую очередь не с успехами российской дипломатии, а с успехами лоббистов. Российская агентура действует на Западе совершенно открыто и безнаказанно. Мы говорим о не имеющей аналогов международной коррупции, которая заставляет западных лидеров, как политических, так и бизнес-сообществ, закрывать глаза на вопиющие преступления путинского режима. В какой-то мере эта ситуация имеет аналоги с 30-ми годами. По воспоминаниям Черчилля тогда английская элита готова была идти на любые уступки перед Гитлером и Муссолини, а французы не желали ни во что вмешиваться.

Но если в 30-ые годы никто не понимал, с чем имеют дело, то сейчас нет даже оправданий тому, что мы не знаем, что будет потом. Каждая уступка диктатору неизбежно несет новый акт агрессии. Тезис, что мы можем умиротворить диктатора, бросив ему одну-две подачки – в общем, игнорирует исторический опыт.

Владимир Путин

Владимир Путин

На сегодня главной действующей силой является не попытка сохранить мир, как в 30-ые годы. Она была обречена, но тем не менее у того же Чемберлена были представления о сохранении мира любой ценой. Тогда с окончания Первой мировой войны прошло не так много времени и политики были вынуждены реагировать на запрос населения, которое и слушать ни о какой войне не хотело.

Сегодня же речь не о том, чтобы войну предотвращать, а о том, чтобы не терять какие-то конкретные выгоды. И если говорить о Германии, то совершенно очевидно, что их истеблишмент не просто нацелен на получение максимальных выгод от сотрудничества с Россией. Российская пропаганда не имеет там никаких преград и появление в Бундестаге неонацистской партии, которая просто идеологически и финансово вскормлена путинским режимом – прямое свидетельство.

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В целом Европа сейчас испытывает проблемы с сохранением санкционного режима. Очень мощные силы требуют его отмены. С другой стороны, последние выборы в ЕС показали, что добиться сокрушительного успеха пропутинским силам не удалось. Они, конечно, выступили хорошо, но достаточных ресурсов пробить защитные органы нет.

Что касается возвращения российской делегации в ПАСЕ – то, это к сожалению, предсказуемо. Россия платит взносы и кроме того есть еще проблема внутрироссийская. Большое количество российских правозащитных организаций открыто лоббирует ее возвращение. Это связано с правами человека и этот аргумент повторяется многими западными политиками, а потом его используют и путинские сторонники. Вот один из них: "мы не можем исключать Россию, ведь тогда россияне потеряют возможность обращаться в Страсбургский суд".

Это конечно важно, но тем не менее аргументировать то, что российские граждане должны иметь защиту от беззакония и произвола властей - позиция, по меньшей мере, лукавая. Россия совершает международные преступления и игнорирует свои же обязательства. Чем скорее рухнет путинский режим, тем больше шансов будет на правосудие внутри страны. А рухнет он только тогда, когда кольцо санкций будет сжиматься.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликтХолодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссия - страна-агрессорсанкции
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Россия совершает международные преступления и игнорирует свои же обязательства - ни добавить, ни прибавить, в самую точку ! А Германия просто забывает, что она с огнём играет и не в первый раз, беда в том, что никогда не понятно чем эта игра закончится .
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Гросмейстер, як завжди, правий: путінська банда використовує "нафто- і гозодолари" не тільки для власного збагачення, але і для підкупу європейських плітиків. Як бачимо, в Європі політична корупція процвітає, а нас вони й досі "повчають", що і як має бути!((( І, нажаль, одним з лідерів антирейтингу корумпованості в Європі є німецький політикум. Згадайте Шредера та інших німецьких цуциків хутіна!!! Сумно, що німецькі (а також італійські, австрійські, угорські тощо) неофашисти отримують чималу підтримку від країни, яка начебто власноруч знищила "коричневу чуму"! Щодо повернення делегації РФ в ПАРЄ, то це рано чи пізно станеться, причому не стільки тому, що РабськаФедерація сплачує чималий внесок в її роботу, скільки тому, що російські правозахисники зможуть викорисмтовувати цю "площадку" для своїх цілей. Так само й інші країни зможуть прямо в морди путінським холуям говорити правду!
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Питон Каа
Питон Каа
Россия и Китай уже давно создали собственный клуб государств и ведут самостоятельную политику, что очень не нравится бывшему мировому гегемону - США. Но мир изменился, он больше не однополярен и США придется с этим смириться.
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Питон Каа
Питон Каа
Соломко Олесь, к твоему сожалению США больше не правят миром.
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Питон Каа, мабуть, ти дуже давно живешь на білому світі, оскільки на пам'ять цитуєш передовиці газети Правда!!!))))))))))))))
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