13-летняя дочь беременна: выяснились жуткие детали скандала со священником-педофилом из РПЦ

Одна из 13-летних воспитанниц настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия РПЦ под Оренбургом Николая Стремского, которого обвинили в развращении и изнасиловании приемных детей, беременна.

У нее взяли анализ ДНК, чтобы проверить, кто отец. Об этом сообщил МК со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что 65-летний батюшка в целом воспитал около 70 детей. Недавно 7 из приемных дочерей обвинили священника, заявив, что с января по август 2018 года он неоднократно домогался их и совершал сексуальные действия насильственного характера.

Все пострадавшие живут на территории Свято-Троицкой обители. При этом расследование по церковнику засекречено.

Следствие обвиняет Стремского по трем статьям УК: "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Журналисты отметили, что монахини из дома Стремского регулярно отправлялись на прием к гинекологу. Некоторых девочек местные видели в синяках и кровоподтеках.

Также примечательно, что одна из приемных дочерей Стремского по достижении 18-летнего возраста сразу опубликовала статус в соцсети: "Наконец-то я свободна, как ветер в поле".

"У жителей Саракташа отношение к батюшке неоднозначное. Одни его боготворят, другие рассказывают про его обширный винный погреб и то, что не раз видели отца Николая "под мухой".

В 2015 году на своем золотистом Mercedes-Benz он попался пьяным за рулем. Причем стал удирать от сотрудников ГИБДД. Чтобы доставить отца Николая в участок, стражам порядка пришлось тащить его за ноги и за руки. Уголовное дело сошло на нет. Спустя несколько месяцев батюшка был восстановлен в должности", – сказано в материале.

Николай Стремский на службе stobitel.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине.

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