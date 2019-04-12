11 на одного: в России толпа зверски избила школьника. Видео

В российской Казани толпа школьников зверски избила одноклассника.

В сети было опубликовано видео с камер наблюдения. Как описывается в Telegram-канале LIFEshot, 11 человек повалили парнишку на землю и стали пинать ногами по голове и в живот. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, он не отдал кому-то из них долг и юные вымогатели решили, что теперь у них развязаны руки.

Скриншот с видео

После случившегося мама избитого мальчика написала заявление в полицию. Четырех участников драки уже задержали. Но наказание им, скорее всего, не грозит. Родители должника планируют забрать заявление и пойти на мировую.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком в школе №28 семиклассницы избили ровесницу. Подростки подходили по очереди и наносили удары школьнице, которая не сопротивлялась.

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