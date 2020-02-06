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7 февраля • обновлено в 08:14
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Борис Бабин
Борис Бабин
юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Все статьи автора

$100 млн за воду для Крыма

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Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. На полуострове рассматривают возможность введения подачи воды по графику и использования воды вторично.

Одновременно появилась информация о том, что 11 февраля вблизи административной границы Крыма состоится выездное заседание Комитета по правам человека.

Ситуация в Крыму для промышленности и сельского хозяйства в этом году действительно сложная. Зима малоснежная, и сегодня у оккупантов уже есть понимание того, что достаточного накопления воды в водохранилищах не будет. Прогноз погоды до весны уже определен, а с весны в Крыму будет засуха – как всегда.

Кроме того, сейчас Крым входит в пятилетку "сухих" лет. Так получилось, что в начале оккупации Крым по климатическому циклу имел несколько "водных" лет, но они подошли к концу.

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Это объективная реальность, и тут ничего не сделаешь. Воды неоткуда взять. И у оккупантов действительно проблема.

В Крыму катастрофически не хватает воды

В Крыму катастрофически не хватает воды

Если Украина будет занимать государственническую позицию, это реально может привести к деоккупации Крыма в ближайшей перспективе. Потому что у оккупантов нет других путей.

Но, к сожалению, есть риски, что государственнической позиции не будет. Россияне всегда предлагали сумасшедшие деньги за открытие Северо-Крымского канала. Во времена предыдущего президента называлась сумма в сотню миллионов долларов. Разумеется, неофициальные выплаты. Сейчас эти суммы, конечно же, возросли. Поэтому заинтересованность отдельных должностных лиц в этой проблеме понятна.

Несколькими источниками подтверждено, что 11 февраля на админгранице Крыма будет выездное заседание Комитета по правам человека Верховной Рады. Если Комитет по правам человека – не Комитет по вопросам агрополитики, не по вопросам экологии, не по вопросам национальной безопасности – внезапно едет в Херсон и внезапно посещает дамбу на Северо-Крымском канале. Не СИЗО, не интернат, не тубдиспансер или что-то еще, связанное с правами человека, а дамбу.

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Не надо иметь большого ума, чтобы понять, зачем это. Нам скажут, что в Крыму кто-то страдает, что давайте дадим воду, потому что "это же наши люди", и скажут, что взамен россияне предлагают на обмен 3, 5 или 7 крымских татар.

Как не допустить такого развития событий? Только широкой оглаской, участием журналистов, запросами, общественными акциями. Потому что все те, кто берут деньги, очень боятся "света", огласки.

Мы уже проходили это в 2018 году и раньше. Огласка останавливает все эти мошеннические схемы.

Нужно внимательно наблюдать за тем, какие чиновники и депутаты туда поедут, для чего, на каких основаниях, что они будут делать, кто принимал такое решение, кто ставил подпись в приказе о командировке и так далее.

Это может приостановить или остановить процесс государственной измены. Но если мы даём воду на Крым, мы от него отказываемся.

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Если не даём воду, силовой вариант решения вопроса Кремлем очень маловероятен. Если бы они хотели это сделать, они бы давно сделали. Сейчас у них нет такой возможности. Эта авантюра закончится для них очень плохо.

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Автор
Борис Бабин Борис Бабин
Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Крым без воды Новости Крыма Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Автор правильно пишет,крымчане не когда не были "вашими"людьми,так что забудьте и утритесь!!
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1
bregovich mark
bregovich mark
В ОЧЕРЕДЬ на отсос предатели.Перший мільйон з проглотом.Остальним набирати повний рот і спльовувати в кримський канал,поки не наповните.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха,возобновление поставки воды в Крым станет для вошки-клоуна "елкой я н ы к а"..Только с одним существенным отличием-вошка-клоун со своей д е г е н е р а т и в н о й семейкой не успеет добежать даже до ворот американского посольства..К тому же р а ш н я давно растащила крымскую часть канала на стройматериалы и сменяла на с т е к л о м о й..И к тому же у р а ш н и есть огромный опыт использования и фокусов с собственной мочой..И н а х у я скажите мне,р а ш н е Крымский канал,если у р а ш н и есть Первый канал..бу-га-га-га-а-а-а...
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Харченко Вадим, а какая еще у вас есть лишние части украины, ничего не подумай, просто интересно и не только гражданам рф
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Харченко Вадим, так для тебя и Крым оказывается это не украина, какой ты молодец то
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