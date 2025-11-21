Сливал координаты: СБУ задержала агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам штурмовать Купянск

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали еще одного агента российского ГРУ. Он передавал оккупантам координаты для штурма позиций Сил обороны на Купянском направлении.

Во время оккупации Купянска злоумышленник работал на назначенную Москвой оккупационную администрацию, за что уже представал перед судом – но почему-то получил возможность продолжать работать против Украины в пользу врага. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

Что известно

В СБУ отчитались о задержании агента ГРУ РФ, который помогал оккупантам штурмовать Купянск.

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленник передавал оккупантам координаты для штурма позиций Сил обороны на Купянском направлении. Как установило расследование, задание врага выполнял харьковский ИТ-специалист, который уже имеет судимость за сотрудничество с рашистами в начале полномасштабной войны", – говорится в сообщении

Тогда, рассказали в СБУ, фигурант проживал в Купянском районе и в период его захвата летом 2022 года вступил в оккупационную администрацию РФ. Там он налаживал и администрировал компьютерную сеть псевдоучреждения.

"После освобождения громады коллаборационист переехал в областной центр, где надеялся "спрятаться" среди жителей мегаполиса и избежать правосудия. В 2022 году СБУ и Нацполиция задержали фигуранта, несмотря на его попытки "залечь на дно". Впрочем, суд назначил ему наказание, не предусматривающее тюремного заключения", – констатировали в Службе.

Чрезмерная снисходительность украинской Фемиды к предателю позволила ему продолжить вредить государству и его защитникам. Осенью этого года представители военной разведки РФ дистанционно восстановили связь с коллаборационистом и поручили ему отслеживать позиции украинских войск, которые ведут бои за Купянск.

"Для выполнения этой задачи фигурант объезжал местность вблизи передовой, скрыто фиксировал локации Сил обороны и передал их врагу. Для конспирации агент использовал легенду о якобы "поездках к родственникам", которые проживали на прифронтовой территории. Контрразведка СБУ разоблачила и задокументировала преступления рецидивиста, а на финальном этапе спецоперации задержала его", – рассказали в Службе.

В квартире задержанного, а также в загородном доме его родственников провели обыски: изъят смартфон с доказательствами работы на ГРУ РФ, форменная одежда российского образца и собственноручно изготовленный флаг страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

