Помогал мужчинам выехать через систему "Шлях": как суд Харькова наказал руководителя общественной организации
Суд в Харькове признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила" в том, что он помогал мужчинам незаконно выезжать из страны через систему "Шлях". Он оформлял желающих покинуть Украину как водителей-волонтеров.
Об этом стало известно из приговора Новобаварского районного суда города Харькова. Как сообщает общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об Олеге Рудзинском.
Мужчина за деньги вносил данные военнообязанных мужчин в систему "Шлях", оформлял их как водителей-волонтеров, чтобы они могли выехать из Украины.
4 июня 2023 года Рудзинский по телефону договорился с незнакомцем о незаконном пересечении границы за деньги, внеся его данные в систему "Шлях" как водителя ОО "Волонтерское движение "Вместе мы сила".
На следующий день они встретились возле супермаркета "Класс" в Харькове, где мужчина передал Рудзинскому 1000 долларов наличными и еще 4000 гривен перевел на карту. Также "клиент" получил документы ОО и подписал заявление на вступление, сразу отметив, что не будет заниматься волонтерством, на что Рудзинский согласился. После этого тот провел инструктаж по пересечению границы в роли водителя-экспедитора.
Мужчина, с которым договорился руководитель ОО, сотрудничал со следствием. 25 сентября 2023 года он отдал Рудзинскому остаток обещанных денег – 1500 долларов США, которые были имитацией купюр. Рудзинский сообщил, что в дальнейшем будет координировать пересечение границы по телефону и через СМС.
На суде он признал свою вину, указав, что полученные деньги он потратил на топливо, поскольку действительно занимался волонтерской деятельностью, и на содержание своих малолетних детей.
Рудзинскому назначили наказание в виде трех лет условно с лишением права занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на три года, без конфискации имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, Львовская областная военная администрация согласовала выезд за границу по меньшей мере восьми мужчинам, которые были оформлены "волонтерами" в вымышленной общественной организации. В ее "документах" использовались лого российского "Газпромбанка" и подпись российского императора конца XIX века Александра III.
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