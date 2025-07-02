Помогал мужчинам выехать через систему 'Шлях': как суд Харькова наказал руководителя общественной организации

Суд в Харькове признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила" в том, что он помогал мужчинам незаконно выезжать из страны через систему "Шлях". Он оформлял желающих покинуть Украину как водителей-волонтеров.

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Об этом стало известно из приговора Новобаварского районного суда города Харькова. Как сообщает общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об Олеге Рудзинском.

Мужчина за деньги вносил данные военнообязанных мужчин в систему "Шлях", оформлял их как водителей-волонтеров, чтобы они могли выехать из Украины.

4 июня 2023 года Рудзинский по телефону договорился с незнакомцем о незаконном пересечении границы за деньги, внеся его данные в систему "Шлях" как водителя ОО "Волонтерское движение "Вместе мы сила".

На следующий день они встретились возле супермаркета "Класс" в Харькове, где мужчина передал Рудзинскому 1000 долларов наличными и еще 4000 гривен перевел на карту. Также "клиент" получил документы ОО и подписал заявление на вступление, сразу отметив, что не будет заниматься волонтерством, на что Рудзинский согласился. После этого тот провел инструктаж по пересечению границы в роли водителя-экспедитора.

Мужчина, с которым договорился руководитель ОО, сотрудничал со следствием. 25 сентября 2023 года он отдал Рудзинскому остаток обещанных денег – 1500 долларов США, которые были имитацией купюр. Рудзинский сообщил, что в дальнейшем будет координировать пересечение границы по телефону и через СМС.

На суде он признал свою вину, указав, что полученные деньги он потратил на топливо, поскольку действительно занимался волонтерской деятельностью, и на содержание своих малолетних детей.

Рудзинскому назначили наказание в виде трех лет условно с лишением права занимать руководящие должности в общественных организациях сроком на три года, без конфискации имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Львовская областная военная администрация согласовала выезд за границу по меньшей мере восьми мужчинам, которые были оформлены "волонтерами" в вымышленной общественной организации. В ее "документах" использовались лого российского "Газпромбанка" и подпись российского императора конца XIX века Александра III.

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