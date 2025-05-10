Малюк уволил из СБУ главу одного из управлений после расследования СМИ: что известно

В субботу, 10 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уволил Анатолия Лойфа с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Решение принято на фоне журналистского расследования, которое разоблачило его участие в праздновании вместе с лицами, имеющими связи с подсанкционным бизнесом и криминальными кругами.

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Об этом сообщило издание НВ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Решение принято после публикации расследования "Украинской правды", которое указывает на возможные связи Лойфа с лицами, находящимися под санкциями.

По данным журналистов, 1 марта Лойф был среди служащих, которые праздновали день рождения Константина Коломийца – руководителя охраны владельца подсанкционной букмекерской компании Parimatch Сергея Портнова. По информации СМИ, Портнов сейчас находится на Кипре, а Коломиец регулярно выезжает туда через систему "Шлях" для встреч с ним.

Празднование состоялось в одном из ресторанов Киева. Среди гостей были не только действующие и бывшие сотрудники СБУ, но и представители криминальной среды, в том числе подсанкционные лица.

Кроме Лойфа, на мероприятии присутствовали:

Артем Шило – бывший руководитель управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры СБУ, которого заменил Лойф.

бывший руководитель управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры СБУ, которого заменил Лойф. Илья Витюк – экс-глава департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Издание также сообщало, что на вечеринке были замечены другие сотрудники СБУ. Эта информация вызвала общественный резонанс и вопросы относительно возможных неформальных связей представителей спецслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля САП и НАБУ заявили о разоблачении в Украине организованной группы, которая завладела почти 95 млн. грн УЗ на закупке трансформаторов во время войны. Среди задержанных оказался ее якобы руководитель, которым назвали чиновника СБУ Артема Шило.

Чиновника Службы безопасности и бывшего советника Офиса президента арестовали с возможностью внесения залога в размере 30 млн. грн. Его подозревают по делу о завладении почти 95 млн. грн средств АО "Укрзализныця" при закупке трансформаторов.

Позже за чиновника СБУ внесли залог в сумме 30 млн. грн. При этом Шило пока находится в СИЗО. Решение об аресте чиновника с возможностью внесения залога 4 апреля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Срок действия меры пресечения был установлен до 31 мая 2024 года включительно.

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