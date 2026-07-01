Куршутов тратит "деньги, нажитые на крови", на нападки на Федорова, –Тука

Бывший глава Луганской ОГА Георгий Тука заявил, что получил подтверждение от своих источников, что Сеяр Куршутов, который в 2021 году был первым номером в санкционном списке контрабандистов СНБО и, по данным журналистских расследований, получил российский паспорт ещё в 2014 году, в настоящее время из Вены координирует медийные кампании против главы Министерства обороны Михаила Федорова.

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Об этом Тука сообщил в Facebook.

По его словам, после того как структуры, связанные с Куршутовым, начали терять влияние на оборонные закупки, он переключился на информационное давление.

"Когда эту крысу после всех журналистских расследований и возбуждения уголовных дел по политической воле руководства страны начали отстранять от оборонных закупок, он, чувствуя себя богом, на нажитые на крови деньги начал финансировать медиаатаки на министра обороны Михаила Федорова", — написал Тука.

Напомним, ранее о причастности Куршутова к информационным кампаниям против представителей новой команды Министерства обороны заявлял и Сергей Стерненко, который прямо называл его организатором атак через сеть Telegram-каналов и отдельных медиаплощадок.

Бывший глава Луганской области утверждает, что в отношении Куршутова ведется уголовное дело, связанное с деятельностью на рынке беспилотников и возможным завышением цен, однако оно пока не получило заметного процессуального развития.

Кроме того, Тука напомнил, что Куршутов был первым номером в санкционном списке контрабандистов СНБО, однако впоследствии санкции в отношении него не были продлены. По словам политика, несколько месяцев назад рассматривался вопрос о введении новых ограничений, однако в последний момент его исключили из списка. "Он умеет завоевывать доверие влиятельных людей. В своё время он наладил тесные контакты с Андреем Богданом, Андреем Смирновым и другими влиятельными лицами, в частности с Николаем Беззубенко. По словам источников, несколько месяцев назад против него также планировали ввести персональные санкции, однако в последний момент его исключили из списка — это произошло при содействии Андрея Ермака по просьбе Николая Беззубенко", — отметил он.

Напомним, ранее Георгий Тука также публично призвал ввести санкции против Куршутова, заявляя о его возможной причастности к схемам в сфере оборонных закупок.