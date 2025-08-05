Государственная авиационная служба Украины фактически передала контроль над критически важным вертолетным парком Украины компании, которая может быть связана с российским военно-промышленным комплексом, о чем не было никакого упоминания в официальных сообщениях ведомства. Это решение может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности и обороноспособности Украины в самый критический момент войны.

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В разгар полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда каждый военный вертолет на счету, Государственная авиационная служба Украины приняла решение, которое вызывает серьезные вопросы относительно его безопасности. В результате такого решения критически важная украинская техника может оказаться под техническим контролем компании, в отношении которой существуют подозрения касательно связей со страной-агрессором.

Оффшорная компания вместо государственного предприятия

24 июля 2025 года председатель Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук подписал документ №1.15-1091-25, которым передал право на сопровождение ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в ОАЭ.

СМИ публиковали информацию о возможной связи AAL Group Ltd с холдингом "Вертолеты России", который входит в состав государственного концерна "Ростех". Эти структуры известны производством боевых вертолетов для армии страны-агрессора.

AAL Group Ltd зарегистрирована в свободной экономической зоне аэропорта "Шарджа" (P.O. Box: 8231, Sharjah Airport International Free Zone), юрисдикции, которая часто используется для регистрации компаний со сложной или непрозрачной структурой собственности.

Возникает логичный вопрос: какие истинные мотивы стоят за этим решением? Не является ли это проявлением коррупции самого высокого уровня или же прямой государственной изменой? Ведь подписание такого документа в условиях войны с Россией может расцениваться исключительно как акт сознательного вреда национальной безопасности Украины.

Обман общества? Что на самом деле заявила госавиаслужба

На официальной странице Госавиаслужбы в Facebook было опубликовано манипулятивное сообщение о том, что якобы "новые правила позволяют ремонтировать вертолеты без зависимости от российского производителя". Однако ни словом не упомянуто, что право на сопровождение ремонтной документации передано компании из ОАЭ, которая может быть связана с тем же российским производителем!

"Это дает возможность выполнить ремонт вертолета типа Ми-8МТВ (планера, систем и комплектующих изделий), что обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию всего парка вертолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины", – цинично заявили в Госавиаслужбе, скрывая главное – кому именно передали контроль над документацией.

Ми-8: кровь и кислород украинской обороны

Вертолеты Ми-8МТВ составляют основу вертолетного парка Украины и являются критически важными для обороноспособности страны. Эти машины ежедневно выполняют боевые задачи по эвакуации раненых, доставке боеприпасов, переброске личного состава на самые горячие участки фронта, осуществляют разведывательные полеты и обеспечивают связь между подразделениями.

По оценкам военных экспертов, около 70% всех вертолетных операций ВСУ выполняется именно на Ми-8 различных модификаций, сейчас для выполнения боевых операций находится более 300 таких машин. Без них невозможно представить эффективную оборону страны, особенно в условиях современных боевых действий, когда мобильность и скорость реагирования имеют решающее значение.

Вопрос документации на ремонт этих вертолетов стоял остро с начала полномасштабного вторжения, поскольку разработчик – российские предприятия – оказался под санкциями. В течение трех лет Госавиаслужба не могла решить эту проблему и вот наконец "решила" путем... передачи контроля над документацией компании из ОАЭ, которую в отдельных источниках связывают со структурами, имеющими отношение к разработчику этой техники.

Игнорирование украинского производителя

Особенно возмутительным в этой ситуации является то, что Госавиаслужба пренебрегла государственным украинским предприятием, которое имело все возможности для выполнения этой работы. ООО "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который на 100% принадлежит государству Украина, неоднократно подавал заявки на получение права сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ.

"Авиакон" имеет более чем 90-летний опыт работы, из которых более 60 лет специализируется именно на ремонте и модернизации вертолетов. Предприятие имеет уникальные компетенции, сотни высококвалифицированных специалистов, которые работают с вертолетами семейства Ми-8 еще со времен их появления на вооружении советской армии.

Кроме того, Госавиаслужба как центральный орган исполнительной власти могла самостоятельно взять на себя функцию сопровождения ремонтной документации, не передавая ее никаким третьим лицам, а тем более иностранным компаниям с сомнительной репутацией.

Не указывает ли это на спланированный характер действий? Не стоят ли за этим решением миллионные взятки от российских спецслужб? Эти вопросы требуют срочного расследования СБУ и ГБР, ведь под угрозой оказалась не просто отрасль, а безопасность и суверенитет всей страны!

Катастрофические последствия для национальной безопасности

Среди ключевых угроз, которые создало "решение":

Украинские военные вертолеты станут "открытой книгой" для врага. Информация о количестве, техническом состоянии, особенностях модернизации и местах базирования Ми-8 попадет непосредственно в руки страны-агрессора.

Компания "Вертолеты России" через связанную структуру AAL Group Ltd может получить возможность намеренно саботировать ремонт украинской техники, предоставляя неправильные рекомендации, что может привести к авариям и катастрофам вертолетов.

Возможна установка скрытых средств слежения или устройств дистанционного управления, которые позволят противнику знать точное расположение каждого вертолета или даже вмешиваться в его работу во время выполнения боевых задач.

В критический момент компания может одномоментно прекратить предоставлять необходимую документацию, что приведет к параличу всего парка вертолетов Украины.

Нарушение санкционного режима. Решение Госавиаслужбы фактически легализует сотрудничество Украины с подсанкционными российскими предприятиями через посредников из ОАЭ.

Это решение Госавиаслужбы равнозначно передаче ключей от нашей противовоздушной обороны непосредственно Кремлю. Невозможно представить более опасного и безответственного шага в условиях войны.

Как исправить ситуацию?

Эксперты в области национальной безопасности и обороны предлагают срочно осуществить следующие шаги:

Немедленно отменить решение Госавиаслужбы №1.15-1091-25 от 24.07.2025 как такое, что несет угрозу национальной безопасности Украины.

Передать право на сопровождение ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ государственному предприятию "Авиакон" или непосредственно Госавиаслужбе.

Провести полное служебное расследование обстоятельств принятия этого решения и проверить наличие коррупционной составляющей.

Отстранить А. Бильчука от выполнения полномочий Председателя Госавиаслужбы до завершения расследования.

Инициировать рассмотрение вопроса на заседании СНБО Украины, учитывая критические угрозы национальной безопасности.

Наша редакция продолжает следить за развитием ситуации и обещает держать читателей в курсе последних событий. Мы также призываем правоохранительные органы и ответственные государственные структуры немедленно отреагировать на выявленные факты и предотвратить реализацию угроз национальной безопасности Украины.