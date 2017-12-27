Рецепт от мамы: как вкусно сварить яйцо

Если думаете, что яйцо может сварить любой человек на Земле, то ошибаетесь. Вкусно приготовить яйцо - это целое искусство.

"Обозреватель" расскажет хитрости и рецепт приготовления вареного яйца.

Итак, для начала стоит озаботиться свежестью яйца. Лишь свежие яйца могут быть вкусными.

Во-вторых, определитесь, какое яйцо вы хотите - всмятку, в мешочек или вкрутую.

Яйца всмятку

inmoment.ru

Лучше всего, чтобы не пропустить момент, класть яйца в кипящую воду, главное, чтобы они были холодными. Затем засекаете на таймере 3 минуты - и яйцо готово.

Вода должна быть соленой, чтобы защитить яйцо от трещин.

Затем поставьте яйца под холодную воду, чтобы облегчить процесс чистки яиц.

Яйца в мешочек

LiveJournal

Кладем яйца в холодную воду, после закипания варим 4 минуты.

Вода должна быть соленой, чтобы защитить яйцо от трещин.

Затем поставьте яйца под холодную воду, чтобы облегчить процесс чистки яиц.

Яйца вкрутую

Рецепты

Самое главное не переварить яйца, иначе они будут резиновыми и противными на вкус.

Лучше всего вооружиться таймером и положить яйца в холодную воду, ровно после закипания засечь 6-7 минут и варить.

Вода должна быть соленой, чтобы защитить яйцо от трещин.

Затем поставьте яйца под холодную воду, чтобы облегчить процесс чистки яиц.

Приятного аппетита!

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