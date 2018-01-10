Рецепт от мамы: как быстро приготовить коврижку

Этот вкусный вид выпечки идеально подходит для зимы. Тонкий запах корицы, сочетание меда с изюмом не оставит равнодушным никого.

"Обозреватель" продолжает рубрику "Рецепт от мамы" секретным рецептом коврижки.

Прабабушка, которая родилась под Миргородом, отлично готовила, используя старинные рецепты украинской кухни. Многие рецепты до сих пор пользуются популярностью у нашей семьи.

Коврижка

Основные компоненты коврижки: мука, мёд, изюм, орехи, сахар. Благодаря меду в составе этот пирог не черствеет и может долгое время храниться без холодильника. Правда, поверьте, она настолько вкусная, что вряд ли вы сможете ее хранить долго.

Ингредиенты:

сахар - 2 стакана

мука - 3,5 стакана

яйца - 5 шт.

сметана - 400 гр

мед - 1 стакан

масло подсолнечное - 1 ст. ложка

сода - 1 ст. ложка

корица - 3 ст. ложки

изюм - 200 гр

Приготовление:

Для выпекания коврижки понадобится большой противень, желательно глубокий. Положить в него пергамент по всей площади, сделав высокие борта. Хорошо промаслить бумагу для выпечки сливочным маслом. Разогреть духовку до 200 градусов.

Отделить белки от желтков. Белки поставить в холодильник. Желтки растереть с сахаром, добавить сметану, затем муку. Закипятить мед и дать ему слегка остыть. Он должен быть теплым.

Да, сейчас существует модная тенденция и миф о том, что мед нельзя нагревать больше, чем до 40 градусов, иначе он становится токсичным. Всю жизнь наши предки использовали горячий мед в выпечке и даже пили горячий мед, но если вас все равно смущает кипячение меда, советую его нагреть в микроволновке не больше 40 секунд на полной мощности. Он слегка расплавится и обретет жидкую структуру.

Влить теплый мед в тесто, добавить полстакана, иногда даже стакан муки, затем добавить подсолнечное масло, корицу. Соду растворить в небольшом количестве воды, добавить в тесто.

Подготовить изюм: ошпарить кипятком, тщательно промыть и просушить на бумажном полотенце. Изюм не должен быть мокрым - иначе он осядет внизу изделия. Слегка присыпать сухой изюм мукой.

Взбиваем холодные белки до кремообразных пиков. Аккуратно вводим белки в тесто, помешивая движениями наверх. Добавляем изюм. Перемешиваем.

Выливаем тесто на подготовленный лист. Ставим в духовку, выпекаем при 190 градусах до золотисто-коричневого цвета.

После остывания, смело вынимайте коврижку из противня.

Приятного аппетита!

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