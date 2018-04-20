Персебесы, черви, тамилок и мясо крокодила: что едят в Мексике, Португалии и на Филиппинах

Журналисты "Нового канала" побывали в разных уголках земного шара и испытали на себе сотни профессий.

Ведущие проекта "Заробітчани" на месяц приезжают в новую страну, чтобы полностью погрузиться в жизнь местных. Узнают о традициях и обычаях, перенимают необычные привычки, питаются традиционной едой, а иногда и добывают ее самостоятельно. "Обозреватель" расспросил ребят о самых экзотических блюдах, которые им довелось попробовать.

Португалия: персебесы, устрицы и зеленые лимоны

Катя Сенченко

Катя Сенченко Пресс-служба "Нового канала"

"В Португалии я пробовала самые дорогие в мире моллюски – персебесы. Цена за килограмм – 400 евро! Причем, накануне я пыталась на них охотиться. Но это оказалось мне не под силу. Охотник за персебесами – одна из самых экстремальных профессий в Португалии. Ежегодно на такой охоте гибнет несколько человек.

Катя Сенченко Пресс-служба "Нового канала"

По вкусу персебесы соленые и тягучие, как жвачка. На устричной ферме впервые в жизни попробовала устрицу. Есть можно, но из-за того, что я ела ее прямо на ферме, на зубах скрипел песок. Кстати, добывают и выращивают их в вязком болоте. И это очень тяжелый труд.

Катя Сенченко Пресс-служба "Нового канала"

Знаменитые португальские улитки тоже не рекомендую. Их подают прямо в домиках. По вкусу они, как тина. На лимонных и банановых плантациях пробовала фрукты прямо с веточки. Работники едят лимоны вместо хлеба, а у меня едва не взорвались рецепторы. Бананы с ветки – тоже дрянь. Вкус очень терпкий, как крахмал. Если захотите сорвать банан – не делайте этого".

Катя Сенченко Пресс-служба "Нового канала"

Филиппины: моллюски тамилоки, цветочный сок, черный мед

Алина Мысечко

"На далеких Филиппинах в мангровом лесу я пробовала моллюски тамилоки, которые живут в гнилых поленьях. Лес выглядит сказочно-сюрреалистично, как в фильме "Аватар". Там живут змеи и вараны, а деревья растут в воде. Червей я добывала с местным жителем Тинои, это была одна из профессий, которые я осваивала на Филиппинах. Эти моллюски длинные, белые, скользкие, с большим зубом на "голове". Пахнут сырой рыбой, на вкус сначала гадко, а потом даже ничего, напоминают устриц. Тамилоки считаются афродизиаком, поэтому у мужчин пользуются особой популярностью.

Алина Мысечко Пресс-служба "Нового канала"

Алина Мысечко Пресс-служба "Нового канала"

Фермер, у которого я работала, разводит необычных пчел без жала и собирает мед. Он черного цвета, а по вкусу горько-кислый, как прокисший компот. Там же я пробовала цветочный сок. Впервые в жизни такое видела. Собирают цветы, бросают их в соковыжималку и делают очень ароматный и вкусный напиток.

Алина Мысечко Пресс-служба "Нового канала"

Алина Мысечко Пресс-служба "Нового канала"

Недорого перекусить на Филиппинах можно…на кладбище! У местных похороны проходят, как праздник. Грустить и плакать не принято. Поэтому на кладбищах продают разные закуски. Самое странное, что я пробовала, – жареная куриная голова на палочке.

Алина Мысечко Пресс-служба "Нового канала"

Мексика: мясо крокодила, льва, тигра, личинки мух, кузнечики, фрукт "туна" и гуакамоле

Настя Кошман

"В Мексике я работала в кафе, где продают разные виды экзотического мяса. Заведение находится прямо посреди рынка, у входа стоят чучела тигра и крокодила. Я завлекала посетителей, гуляя по улице с головой крокодила в руках. В кафе подают стейки из мяса льва, тигра и крокодила. Честно говоря, ничего особенного. По вкусу мясо напоминало свинину или говядину, а жаркое из крокодила – курицу.

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Мне говорили, что животных для этих целей выращивают в специальных питомниках. Едят экзотику в основном туристы и иногда богатые местные, которые хотят быть сильными, как львы и крокодилы (смеется. - Ред.). Еще мексиканцы любят разных насекомых. Я пробовала личинки мух и жареных кузнечиков. Личинки внешне выглядят, как черные бусинки, а по вкусу просто горькие. А кузнечиков продают, как у нас семечки. В жареном виде у них сохраняются все усики, глаза и лапки. Поэтому есть их было жутковато. Очень долго настраивалась перед тем, как попробовать, но в итоге так и не смогла проглотить.

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Еще в Мексике божественные фрукты. Абсолютно все: ананасы, виноград, арбузы... Они спелые, сочные и ароматные. Мой фруктовый фаворит – плод кактуса, туна. Они бывают ярко-малиновые или зеленые. Мякоть сочная, немного напоминает арбуз, но менее водянистая. Но больше всего меня удивило, что местные едят фрукты, приправляя их солью и перцем, иногда сбрызгивая лимоном.

Настя Кошман Пресс-служба "Нового канала"

Самая вкусная для меня мексиканская закуска – гуакамоле. Смотрите видеорецепт. Это перетертый авокадо, помидор и зелень, с солью и перцем. Его подают с кукурузными чипсами. И это фантастически вкусно.

Парадокс, что мексиканская еда в Америке намного вкуснее, чем в Мексике (смеется. - Ред.). Мексиканцы не заморачиваются ни с сервисом, ни с подачей, ни со вкусом блюд. А еще их очень удивил наш способ пить текилу. Они пьют ее долго и смакуя, как у нас коньяк или виски. Наш ритуал их повеселил".

Отметим, что проект "Заробітчани" выходит по вторникам в 19:00 на "Новом канале".

Ранее "Обозреватель" публиковал топ-10 необычных профессий мира, составленный ведущими "Заробітчан".