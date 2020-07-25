ЖК 'GRAF у моря' или в море? Что известно об элитной новостройке на опасном склоне

Жилищное строительство на Черноморском побережье в последнее время приобрело характер эпидемии. И все чаще высотки на первой линии являются не только незаконными, но и опасными. Именно так получилось в случае с возведением многоэтажного жилого комплекса "GRAF у моря" на оползнеопасных склонах Одессы: тех, кто его строит, похоже, не интересуют ни законы Украины, ни жизни их собственных инвесторов. Что не так с GRAF’ом - разбирались эксперты НЕРУХОМІ .

Визуализация "GRAF у моря" graf.odessa.ua

Земельный участок, на котором планируют построить GRAF у моря, расположен на улице Фонтанская дорога, 151-а. Кроме того, что он расположен на территории, подверженной риску оползней, участок также находится в пользовании фирмы "Кредо и Ко", которая заключила договор аренды с Одесским горсоветом в феврале 2018 года сроком на 20 лет. Впоследствии фирма выступила заказчиком строительства комплекса "GRAF у моря", несмотря на то, что земля предоставлялась в аренду не для этих целей.

Согласно информации из Государственного реестра прав, на этот участок наложен ряд ограничений в пользовании, поскольку он входит в водоохранную зону и зону особого режима застройки и не предусматривает постоянное пребывание людей.

Так, участок имеет целевое назначение: "для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения, для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий административного назначения и благоустройства территории".

Участок на публичной кадастровой карте map.land.gov.ua

Проще говоря, там может располагаться, например, санаторий, оздоровительный комплекс или какое-нибудь админздание.

И именно на строительство административного здания, вспомогательных сооружений и инфраструктуры отдыха получил разрешение заказчик строительства "Кредо и Ко", а никак не на Апарт-комплекс, который возводят в результате.

Кстати, о Апарт-комплексе. Застройщик Graf development позиционирует объект таковым, но, примечательно, что на сайте объекта, в разделе "выбор апартаментов", апартаменты странным образом превращаются в квартиры.

Скриншот раздела "выбор апартаментов" на сайте "GRAF у моря" graf.odessa.ua

Скриншот раздела "выбор апартаментов" на сайте "GRAF у моря" graf.odessa.ua

Эта деталь важна потому, что апартаменты, в отличие от квартир, не являются помещениями для постоянного проживания с юридической точки зрения. В апартаментах, например, нельзя "прописаться".

Инвесторам, перед вложением своих средств в этот объект, следует понимать разницу между этими понятиями. Как и то, что несоответствие намерений застройщика целевому назначению земельного участка может быть причиной не только для расторжения договора аренды, но и для аннулирования разрешения на строительство.

До обвала осталось 3, 2, 1...

Важным является и тот факт, что будущее здание комплекса запроектировано высотой в 9 этажей, что грозит ухудшением оползнеопасной обстановки. К тому же, не будет ли такая высотность нарушать допустимую для этой местности, и перекрывать панорамный обзор на акваторию Черного моря с верхнего плато береговых склонов – вопрос.

Визуализация "GRAF у моря" graf.odessa.ua

Однако застройщик убежден, или, скорее, пытается убедить потенциальных инвесторов в элитарности расположения комплекса: "13 ст. Большого Фонтана – тихий, элитный уголок Одессы, где не так уж просто найти свободные площади для покупки". Согласимся, найти свободные площади для строительства 9-ти этажного жилого дома на оползнеопасном склоне действительно нелегко, но ряду застройщиков это, как показывает жизнь, удается. "GRAF у моря" расположен по соседству с таким же 9-ти этажным апарт-комплексом КАЛИПСО, который уже фигурирует в судебных разбирательствах относительно превышения высотности и других нарушений, и с 6-ти этажным ЖК MAGНИТ.

Поэтому в отделе продаж поинтересуйтесь, сколько еще высоток на склоне осталось до сдвига и что после него будет, например, с подземной парковкой, которую также обещает построить там застройщик. И об этом сейчас подробно.

Не смоет ли Графа в море?

Учитывая, что участок расположен на тринадцатой станции Большого фонтана, в нижней части оползневого склона морского побережья, выходные данные на проектирование объекта обязывают застройщика принять комплекс мер по обеспечению берегоукрепления, защиты от оползней и подтопления территории грунтовыми водами .

Вот, например, что происходило на месте возведения этого комплекса в мае 2020 года. На фото, опубликованном на странице в Facebook одесской общественной организации "Общая цель", которая активно выступает против незаконной застройки морского побережья высотками, отражены последствия ливня – котлован превратился в озеро.

Последствия дождя на строительстве "GRAF у моря" facebook.com/spilna.meta.ua

Эксперты НЕРУХОМІ предполагают, что где-то в этом месте застройщик и планирует построить "вместительный подземный паркинг". На сайте "GRAF у моря" указано, что "паркинг-мест хватит для всех апартаментов". Но, судя по всему, там инвесторы смогут припарковать разве что свои подводные лодки.

Скриншот сайта "GRAF у моря" graf.odessa.ua

Шалости не удались?

Было бы по меньшей мере странно, если бы у правоохранительных органов не возникли сомнения в правомерности строительства этого объекта. И вопросы таки возникли.

По состоянию на июль 2020 года ведется следствие по уголовному делу по признакам служебного подлога. Правоохранители подозревают, что при разработке и выдаче проектной документации в официальные документы были внесены недостоверные сведения. В случае, если это будет доказано – градостроительные условия могут быть аннулированы, что, в свою очередь, может повлечь за собой отмену разрешения на строительство.

Также, кроме уголовного, рассматривается и административное дело по иску физического лица, представителя общественной организации "Общая цель", о признании противоправными и отмене градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Так, Одесский окружной административный суд 8 июля 2020 года запретил проводить любые работы на месте строительства комплекса "GRAF у моря" на время судебных разбирательств.

Если вы хотите инвестировать в Графа

По результатам анализа документов, в открытом доступе, НЕРУХОМІ присвоили комплексу "GRAF у моря" низкий рейтинг – 1.4.

Рейтинг документов "GRAF у моря" на сайте недвижимого НЕРУХОМІ

Для инвесторов, которые по каким-то причинам все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, эксперты подготовили ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать риски инвестирования. С ними можно ознакомиться на ресурсе НЕРУХОМІ , на странице ЖК "GRAF у моря", во вкладке Документы.