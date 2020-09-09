У Харкові відкрили перший ЦНАП для нерухомості. Тепер в одному місці можна буде провести реєстрацію квартири, земельної ділянки, оформити дозвільну документацію на нове будівництво або реконструкцію житла та здійснити багато інших операцій з нерухомим майном.

Для багатьох похід у державну установу навіть за маленькою довідкою є серйозним стресом. Вузькі коридори, погане освітлення, величезні черги, немає можливості поїсти або навіть випити каву.

Проблемою є недосконалість українського законодавства у сфері нерухомості для нефахівців. Пересічний громадянин найчастіше може просто вибрати державний орган за принципом рулетки. Якщо пощастить, це буде саме та служба, яка видає потрібні дозволи або документи. Якщо ні – можливо, його направлять у "правильну". Хоча нерідко навіть чиновники із різних відомств не знають чим займаються їхні колеги.

Ось чому ідея зібрати різноманітні послуги під одним дахом виглядає логічно. Тепер людині не треба думати, в якій саме службі вона може оформити побудований об’єкт, зареєструвати ділянку або отримати дозвільну документацію на реконструкцію квартири.

Звісно, одразу виникає запитання, а навіщо взагалі у 21 сторіччі ходити кудись фізично? Адже всі документи та довідки можна отримувати онлайн і зовсім не перейматись щодо черг або інших "оффлайн-незручностей".

По-перше, в Україні ще довго будуть необхідні невіртуальні державні органи, які працюють із документами. Найголовніша перепона на шляху до повноцінного переходу на електронний документообіг те, що більшість документів на нерухомість не є зацифрованими.

Девелопери, які зводять нові будинки, вже зараз здатні працювати виключно онлайн. Вони можуть реєструвати всі документи та одразу показувати їх у будь-яких системах.

Проте, якщо ми говоримо про "хрущівки" або "сталінки", документи на квартири у таких будинках найчастіше існують виключно у паперовому вигляді або частково у електронному і паперовому. Це означає, що переведення відповідних послуг в онлайн буде не лише незручним рішенням для великої частини користувачів, а просто неможливим. Адже близько 70% житлового фонду України було побудовано до 1990 року.

Друга значна перепона – це рівень навичок по роботі з комп’ютером серед цільової групи. Чимало людей старше сорока років не мають належних навиків і для них може бути складно, наприклад, зробити скани власних документів, зареєструватися на сайті, завантажити бланки, накласти цифровий підпис і так далі. Похідна цієї проблеми – високий ризик того, що невміння багатьох людей працювати з електронними документами дає можливість шахраям скористатися цим. Особливо актуально, коли мова йде про нерухомість – об’єкти, вартістю від декількох десятків тисяч доларів.

Крім того, без досвіду роботи з нерухомістю, людина буде обирати онлайн неправильні пункти проходження всієї процедури і лише у самому кінці роботи з електронними документами зрозуміти, що помилилась. У свою чергу, це створить додаткове непродуктивне навантаження на чиновників.

Спеціалізований ЦНАП у сфері нерухомості виглядає ефективним компромісом між повним електронним документообігом сектору, складністю законодавства та рівнем цифрових навичок населення.

Також саме для операцій із нерухомістю, як-то перепланування квартири або оформлення ділянки землі, можуть бути високими корупційні ризики. Внаслідок неоднозначності, яку своїми формулюваннями створює той чи інший закон, чиновники отримують можливість самостійно визначати чи підпишуть вони певний документ.

Один із принципів ЦНАПів – це розділення персоналу на фронт-офіс, який знаходиться безпосередньо у приміщенні та працює з клієнтами та бек-офіс – переважно це чиновники відповідних служб та відомств. Фактично, особа, яка приймає документи або допомагає сформувати заяву, жодним чином не впливає на безпосереднє ухвалення рішення, а це, у свою чергу, знижує рівень корупції.

Кейс Харкова з новим ЦНАПом у сфері нерухомості є дуже цікавим з точки зору ефективності такого підходу на практиці. З одного боку, зібрати всі відповідні послуги в одному місці – це гарна спроба максимально спростити складні для пересічного громадянина процедури реєстрації нерухомості або оформлення будь-яких інших дій з майном. З іншого, навіть тут можливі підводні камені. Наприклад, чи буде система працювати ефективно, зокрема, на етапі отримання вихідних даних від ЦНАПу відповідними державними чи місцевими службами. Великим питанням залишається наскільки принцип "єдиного вікна" у вигляді ЦНАПу спрацює з чиновниками і чи будуть вони ефективно обробляти запити, отримані таким шляхом. І тим не менш, запуск такого проекту можна вважати ще одним кроком України для переходу роботи держструктур у систему електронного документообігу.