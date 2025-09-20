Asters выступает юридическим советником ООО "Риверсайд Девелопмент ЛТД" — девелопера проекта "Новый Подол", реализованного в партнерстве с Saga Development и Perfect Group.

Команда успешно представила интересы клиента и обеспечила защиту его правовой позиции в ряде судебных споров и корпоративных процессов, связанных с реализацией проекта "Новый Подол".

В результате стороны нашли баланс взаимных ожиданий и достигли урегулирования, удовлетворяющего всех участников. Истцами поданы заявления об отказе от исков в ранее инициированных судебных производствах против Клиента. Это открывает путь к реализации проекта без дальнейших юридических споров или блокировок.

Важно подчеркнуть, что правовая позиция клиента была защищена в полном объеме. Урегулирование стало возможным благодаря сочетанию профессиональной юридической защиты, добросовестного поведения клиента и готовности сторон найти конструктивный выход.

Над делом работала команда Asters под руководством партнеров Олега Бойчука и Андрея Пожидаева и включала советников Викторию Демиденко, Виктора Тарасенкова, Олега Самсоновича и юриста Алексея Сапуру.