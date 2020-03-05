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6 марта • обновлено в 17:52
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Андрей Вавриш
Андрей Вавриш
Бизнесмен, основатель и СЕО компании SAGA Development Все статьи автора

Не поширюйте фейків, або надумана "незаконність" будівництва на території Подолу

4.4т
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Прошу допомогти та повідомити редакції газети НАШІ ГРОШІ та усім, хто їх перепубліковує, що в Україні діє новий ДБН Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019.

Тут досить доступно, навіть для нефахівцв, роз'яснено недолугість надуманої "незаконності" будівництва на території Подолу (читати):

- 4.14

- 4.16

- 5.1

- 6.2.2

- 6.2.6

- 6.2.11

Не поширюйте фейків!

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Автор
Андрей Вавриш Андрей Вавриш
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Андрія Вавриша
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А хто його злабав і кому він вигідний, той ДБН?
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Журба Валентина
Журба Валентина
а есть надуманна законнысть = купленное разрешение нга забудову+купленній суд, а историческую зону уже отменили?
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