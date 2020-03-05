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Прошу допомогти та повідомити редакції газети НАШІ ГРОШІ та усім, хто їх перепубліковує, що в Україні діє новий ДБН Планування та забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019.
Тут досить доступно, навіть для нефахівцв, роз'яснено недолугість надуманої "незаконності" будівництва на території Подолу (читати):
- 4.14
- 4.16
- 5.1
- 6.2.2
- 6.2.6
- 6.2.11
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