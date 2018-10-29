ЖК Metropole произвел фурор в Европе: что нужно знать о революционном проекте в сердце Киева

Проект многофункционального комплекса Metropole компании Altis Holding, который расположился в самом центре Киева, получил международное признание. Он удостоен ряда наград самой престижной и известной европейской премии в сфере недвижимости - European Property Awards 2018-2019.

Что особенного в проекте Metropole, который с триумфом покорил Европу - разбирался OBOZREVATEL.

Европейский триумф

Проект в самом сердце украинской столицы собрал десять наград премии European Property Awards. "Должен сказать, что проект, который мы представляли, был принят очень хорошо, мы собрали десять наград (больше, по-моему, никто не получил). Также наш проект номинирован на звание лучшего проекта Европы по двум категориям", - рассказал об успехах глава Наблюдательного Совета корпорации Altis Holding Александр Глимбовский.

Стоит отметить, что European Property Awards - не какой-то проходной конкурс. Это самая крупная, широко известная, престижная и профессиональная премия в сфере недвижимости Европы. В конкурсную комиссию входят 80 независимых экспертов, а судейскую коллегию возглавляют члены Палаты лордов парламента Великобритании. Проекты оценивают, основываясь на восьми критериях:

- инновации;

- оригинальность;

- дизайн;

- архитектура;

- соответствие концепции;

- сервис;

- качество;

- надежность.

С 1995 года премия является частью международного конкурса International Property Awards. Все лауреаты европейского отбора получат право участвовать в борьбе за международное признание.

Чем покорил Metropole

Создатели Metropole поставили цель сделать жизнь киевлян, привыкших к бешеному ритму столицы, максимально комфортной и организованной. Комплекс находится в самом центре города - на пересечении улиц Лабораторной, Предславинской и Большой Васильковской. Здесь удобная транспортная развязка, а до основных локаций города – рукой подать.

Metropole

Но главное - это развитая инфраструктура самого комплекса. Metropole - это три 25-этажных жилых здания, расположенных на стилобате, как в лучших традициях античной архитектуры.

Верхний уровень стилобатной части обустроен под прогулочные зоны, детские площадки и зоны отдыха. То есть в центре мегаполиса киевляне могут насладиться тишиной и спокойствием.

Более того, внутри комплекса находятся:

- конференц/ивент-холл;

- фитнесс, СПА, салон красоты;

- банк, банкоматы и терминалы;

- супермаркет, аптека, винный бутик, цветочный магазин;

- кафе, рестораны;

- школа раннего развития;

- зона отдыха и детская игровая площадка;

- зона бытовых услуг.

На первых пяти этажах Metropole расположены престижные офисы с естественным дневным освещением и свободной планировкой. То есть здесь можно жить и работать, не покидая при этом территории комплекса. Потому что все, что нужно для комфортной жизни, предусмотрено создателями пространства.

Также они воплотили самые продвинутые строительные решения. Это и панорамные энергосберегающие окна, вентилируемые фасады, собственная газовая котельная и система пожарной безопасности, отвечающая самым высоким требованиям.

Основой для создания проекта послужили проекты премиум-класса в Западной Европе и США. Главный архитектор Томас Шинко спроектировал все таким образом, чтобы ультрасовременный фасад Metropole с огромными панорамными окнами идеально сочетался с историческим обликом киевского квартала начала ХХ века.

Индивидуальный подход и архитектура помещений в Metropole создают атмосферу уюта. А еще позволяют воплотить самые смелые дизайнерские идеи.

Что немаловажно, Metropole - это безопасное место для жизни и работы. Доступ на территорию ограничен, а система безопасности и видеомониторинга работает в режиме нон-стоп.

Уже в конце 2018 года Altis Holding введет в эксплуатацию первый дом нашумевшего на всю Европу проекта.