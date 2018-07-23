Суд постановил – участок не в кадастре – нет земельного налога.
И хоть решение было принято еще 31 мая – только сегодня удалось получить его заверенную копию (хотя в реестре оно с 3 июля).
Само решение можно найти здесь.
А если кратко, то долгое время с партнерами не можем оформить земельный участок под офисным зданием на Автозаводской, и раньше относился к этому вопросу попустительски и просто платил налоги по приходящим квитанциям и наверное, продолжил бы платить.
Но мой старый друг и новый партнер Виктор Кобылянский – со словами "тыжюрист" – предложил заставить налоговую уважать закон.
Результат – выиграли суд. Участок не в кадастре – нет земельного налога.
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