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Антон Куценко
Антон Куценко
ЮристВсе статьи автора

Как мы заставили налоговую уважать закон

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Суд постановил – участок не в кадастре – нет земельного налога.

И хоть решение было принято еще 31 мая – только сегодня удалось получить его заверенную копию (хотя в реестре оно с 3 июля).

Само решение можно найти здесь.

А если кратко, то долгое время с партнерами не можем оформить земельный участок под офисным зданием на Автозаводской, и раньше относился к этому вопросу попустительски и просто платил налоги по приходящим квитанциям и наверное, продолжил бы платить.

Но мой старый друг и новый партнер Виктор Кобылянский – со словами "тыжюрист" – предложил заставить налоговую уважать закон.

Результат – выиграли суд. Участок не в кадастре – нет земельного налога.

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Автор
Антон КуценкоАнтон Куценко
Темы
Налоги в Украинесуд
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Антона Куценко
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