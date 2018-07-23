Суд постановил – участок не в кадастре – нет земельного налога.

И хоть решение было принято еще 31 мая – только сегодня удалось получить его заверенную копию (хотя в реестре оно с 3 июля).

Само решение можно найти здесь.

А если кратко, то долгое время с партнерами не можем оформить земельный участок под офисным зданием на Автозаводской, и раньше относился к этому вопросу попустительски и просто платил налоги по приходящим квитанциям и наверное, продолжил бы платить.

Но мой старый друг и новый партнер Виктор Кобылянский – со словами "тыжюрист" – предложил заставить налоговую уважать закон.

Результат – выиграли суд. Участок не в кадастре – нет земельного налога.