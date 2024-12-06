Привязали к трактору и тащили по полю: на Тернопольщине работники агрофирмы жестоко издевались над дикими животными

Жуткая история произошла в Тернопольской области. Несколько сотрудников агрокомпании жестоко издевались над стаей диких кабанов. А беременную самку они привязали к трактору и таскали по полю, затем безжалостно расправились с ней.

Видео дня

После того как зоозащитники опубликовали видео, полиция задержала троих участников расправы и открыла уголовное производство. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Еще живой самке отрубили ноги

Спокойно смотреть видео жестоких издевательств над дикими животными невозможно. Несколько молодых сотрудников агрокомпании Континентал Фармерз Груп сначала трактором гоняли стаю кабанов по полю. Видно, что среди животных есть как взрослые, так и маленькие кабанчики.

Тракторист пытался задавить животных насмерть огромными колесами.

На другом видео участники расправы привязали беременную самку за лапы к трактору и протащили по полю. Из нее выпадали еще не рожденные детеныши. Когда ее отвязали, искалеченное животное пыталось уползти от живодеров. Однако они еще живой отрубили ноги.

Также на видео есть кадры, как работники фирмы колют кабана ножами, швыряют в нее металлическими палками. Судя по видео, в расправе над беззащитными животными участвовали пять человек как минимум.

Хвастались своими "подвигами"

Участники расправы живут в районном городке Хоростков. Свои издевательства они снимали на видео еще в октябре во время работы на полях. А видео распространяли среди знакомых. Случайно съемки попали в руки зоозащитницы из Тернополя Инны Мельниченко, она и опубликовала их у себя на страничке в Facebook.

"Мне передала их одна женщина. Она случайно увидела это видео в телефоне другого человека и смогла скопировать его. Эти живодеры хвастались перед знакомыми своими "подвигами". Люди возмущены этим. Но молчали, опасались. Я решила выложить все это, потому что такого у нас быть не должно. Я волонтер, мне сейчас звонят военные, они хотят, чтобы полиция наказала этих людей. Звонили из Германии, они возмущены тем, что у нас произошло. Компания, чьи работники это совершили, принадлежит немцу, он сам шокирован этим", – рассказала OBOZ.UA Инна Мельниченко.

Инна отмечает, что участвовали в издевательствах и убийстве животных молодые люди. Двое из них могли даже играть за футбольную команду этой фирмы.

Компания Континентал Фармерз Груп выступила со своим заявлением. Они сообщили, что среди участников этой бойни были как их работники, так и работники подрядных компаний, с ними они уже не сотрудничают. На время следствия "участники инцидента" отстранены от работы. По результатам следствия будут приняты соответствующие кадровые решения.

"Нам стыдно за действия наших сотрудников, и мы в полной мере признаем и понимаем нашу ответственность. Они нарушили не только ценности и стандарты компании, а и общечеловеческие ценности и этические нормы", – сказано в сообщении.

Позже в компании заявили, что закончили внутреннее расследование и установили всех лиц, причастных к инциденту. Среди них шесть сотрудников компании и двое работников подрядной организации. Материалы о них переданы в полицию. Всех, кто принимал участие в жестоком поведении с животными, уволили. А сотрудничество с подрядной организацией прекращено.

"Чтобы избежать подобного в будущем, мы внесли соответствующие изменения в кодекс корпоративной этики, усиливаем внутренние регламенты и контроль на всех уровнях деятельности компании и начинаем программы обучения для наших сотрудников, направленные на повышение уровня знаний и ответственности о поведении с животными", – сообщили в компании.

Задержаны трое работников

Зоозащитные организации обратились в полицию. Там начали расследование. Как сообщил OBOZ.UA спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета, сейчас установлены трое участников расправы над животными.

"Всего их было пятеро, но непосредственно участие в издевательствах принимали трое. Это рабочие – тракторист, водитель и разнорабочий, среднего возраста, примерно от 30 до 50 лет им. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения", – пояснил Сергей Крета.

В полиции говорят, что установлено два подобных случая. Один произошел возле села Манюки, там трактор по полю гоняется за дикими кабанами. И второй – между селами Мыльное и Иванчаны, там убили самку кабана.

Как говорит Инна Мельничук, только эти два случая были зафиксированы на видео и их удалось получить и опубликовать. А были ли еще случаи издевательств над животными – никто не знает.

5 декабря задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 299 УК Украины – жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью, по отношению к двум и более животным, совершенное группой лиц. Виновным грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.