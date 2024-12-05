Мэру Нетишина Супрунюку вручили подозрение из-за присвоения 20 млн на дронах для ВСУ

Зарабатывал на помощи военным: городскому голове Нетишина в Хмельницкой области и неоднократному фигуранту журналистских расследований – Александру Супрунюку официально уведомлено областной прокуратурой подозрение в уголовном производстве по статье 367 УКУ. Речь идет о закупке дронов более чем на 20 млн грн, комплектующие в которых оказались дешевле заявленных. Соглашения с неблагочестивыми подрядчиками от имени исполкома подписывал непосредственно мэр города.

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Мэр Нетишина Александр Супрунюк 4 декабря 2024 года официально получил статус подозреваемого по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Также установлено наличие достаточных доказательств подозрения лица в совершении уголовных правонарушений, в соответствии со ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278, 481 УПК Украины. Об этом стало известно из источников в правоохранительных органах, пишет "СтопКор".

В июне этого года стены Нетишинского городского совета с обысками посетили сотрудники СВ Шепетовского РУП ГУНП в Хмельницкой области. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела №688/1431/24 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Как отмечается в материалах, в ходе следствия было установлено, что между Нетишинским городским советом и ООО "Дроника" было заключено три соглашения на общую сумму более 16 млн. грн. Также есть подозрения на участие ООО "Камик-А" в незаконных действиях при закупке летательных аппаратов, стоимость которых составляет более 5 млн грн.

В дальнейшем правоохранители обнаружили, что ООО "Дроника" изготовило тысячу квадрокоптеров FPV-типа TBS и FPV-типа ELRS, используя среди других составляющих запчастей иного качества и более низкой цены.

"Таким образом уменьшив стоимость составляющих для производства квадрокоптеров (дронов) FPV-типа TBS и FPV-типа ELRS представители ООО "Дроника" и ООО "Камик-А" завладели бюджетными средствами перечисленными на счет предприятия на выполнение условий договора. дроны) FPV-типа TBS и FPV-типа ELRS, для производства которых использованы другие комплектующие, поставленные заказчику", – говорится в деле.

От имени исполкома городского совета соглашения с неблагополучными поставщиками подписывал непосредственно мэр Нетишина Александр Супрунюк. Кроме того, он активно публично "пиарился" на этой закупке, рассказывая о переданной на фронт помощи.

Таким образом, отмечают правоохранители, являясь должностным лицом и действуя от имени исполнительного комитета Нетишинского городского совета в договорных отношениях с ООО "Дроника", Александр Супрунюк, не употребил никаких законных полномочий, направленных на отказ от принятия и оплаты имущества или требования возврата ООО "Дроника" уплаченной суммы за квадрокоптеры (дронов) FPV-типа, не соответствующие техническим требованиям.

В результате ненадлежащего исполнения Нетишинским городским головой Супрунюком своих служебных обязанностей, из-за недобросовестного отношения к ним, исполнительному комитету Нетешинского городского совета нанесен имущественный ущерб на общую сумму более 6,1 млн грн, что составляет тяжкие последствия.

Заметим, прежде чем попасть в поле зрения правоохранительных органов, Супрунюк неоднократно становился героем журналистских расследований СтопКора. В частности, его обвиняют в земельных схемах: как узнали журналисты, бюджет недополучил миллионы гривен из-за "аттракциона невиданной щедрости" с передачей 3 га промзоны в частные руки бесплатно.

Кроме того, вызывает вопрос состояние мэра – его семье принадлежит в Нетишине торговый центр, где Супрунюк в рабочее время проводит сомнительные "деловые встречи".

Александр также регулярно "выбивает" себе и своим подчиненным повышенную зарплату и премии, хотя положение дел в городе (в частности, состояние бомбоубежищ и аварийные мосты) оставляет желать лучшего. Поэтому представители общины уже неоднократно призывали выразить недоверие нетешинским властям.