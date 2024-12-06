Хотели незаконно сбежать в Румынию: у границы с Украиной обнаружили тела двух мужчин. Видео и фото

В Румынии у границы с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин. Один не выдержал повышения давления и переохлаждения в горах, другой утонул в Тисе.

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Об этом 6 декабря сообщили в Государственной пограничной службе Украины. По словам пограничников, в горах погиб незаконно пересекший границу украинец, а его спутники выжили благодаря сложной поисково-спасательной операции.

По информации от Пограничной полиции Румынии, перед гибелью гражданин Украины 1995 года рождения вместе с двумя спутниками незаконно пересек границу в Ивано-Франковской области.

Его тело румынские спасатели нашли в 200 метрах от границы, при нем были документы.

Очевидно, он не рассчитал свои силы и умер от повышения давления и переохлаждения.

Точную причину смерти установит экспертиза. Спутники погибшего обратились за помощью к спасателям Румынии.

Горные спасатели из SPJ Salvamont Maramures рассказали, что операция была сложной и длительной: из-за снега толщиной полметра, тумана, мороза до -11 градусов и сложного рельефа.

В спасении украинцев задействовали две группы, которые поднимались на гору с разных сторон. Из-за непогоды длительное время не было возможности применить авиацию. Вся операция продолжалась около 22 часов.

Кроме того, в пятницу пограничники Мукачевского отряда получили информацию от румынских коллег, которые обнаружили в реке Тиса погибшего мужчину с признаками длительного пребывания в воде.

Утопленника обнаружили в районе румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса, что напротив украинского села Грушово на Закарпатье.

Личность погибшего устанавливается.

В ГПСУ напомнили: с начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения границы.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе задержали военного, который покинул место службы и сбежал в Румынию. Узнав о мобилизации брата, мужчина решил вернуться в ряды ВСУ.

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