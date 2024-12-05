Главный сервисный центр МВД будет арендовать помещение у компании с российскими учредителями – СМИ

Как сообщают журналисты, в МВД решили за бюджетные средства перевести самый большой сервисный центр в помещение мебельного торгового центра. Кроме того, как указывается, этим ТЦ владеют иностранцы с бизнесом в россии, а в нескольких сотнях метров от него – уже есть сервисный центр, об этом пишет 5 канал.

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Недавно команда "Бигус.Инфо" провела журналистское расследование, почему в Киеве невозможно получить талон в сервисных центрах МВД, в частности для сдачи экзамена на водительские права. Начальник ГСЦ МВД Николай Рудык затруднился четко объяснить, куда исчезают талоны с онлайн-сервиса, и почему люди месяцами не могут встать в электронную очередь.

Журналисты процитировали материалы уголовного дела о схеме с талонами, которую, как отмечается, использовал начальник столичного сервисного центра по улице Победы, 20 Александр Бойко. Как установили расследователи, жена Бойко ездила в 2017 году в Крым и пользуется автомобилями, отсутствующими в декларации мужа.

С 1 января следующего года руководство ГСЦ МВД решило совершить переезд именно этого, одного из крупнейших сервисных центров в Украине. Он был открыт только в 2021 году. Тогда министерство называло это помещение одним из самых современных и удобных. Здание находится возле метро, поэтому людям, желающим сдать водительский экзамен, удобно добираться.

Как передает Lenta.UA, новое помещение, куда планируется переезд, находится на Большой Кольцевой дороге. Только в 500 м от него уже давно находится другой Сервисный центр МВД №8047 (Большая Кольцевая, 110-А).

"Новое арендованное МВД помещение будет находиться по улице Большая Кольцевая, дом 110, где сейчас размещается сеть мебельных центров "Аракс". То есть фактически создается "дубль". За чей счет руководство МВД планирует "банкет" по созданию двух сервисных центров на расстоянии 500 метров, неизвестно", – говорится в материале.

Журналисты уверены, что такое решение заблокирует движение по Кольцевой дороге, где будущим водителям необходимо будет сдавать экзамены.

Впрочем, как заявляет издание, дублирование центра и блокирование движения – это только "цветочки". Так, ссылаясь на открытые реестры, журналисты информируют, что компания-арендодатель помещения для ГСЦ напрямую связана с россией.

В частности, владельцем сайта сети мебельных центров "Аракс" (araks.ua) указывается ООО "Фиеста" (код ЕГРПОУ 32792074). Согласно открытым данным, владельцами ООО "Фиеста" являются граждане рф. На "Фиесту" также зарегистрирована торговая марка "Аракс", которая, по информации OpenData, имела владельцев из рф.

Также, как передают журналисты со ссылкой на Реестр прав на недвижимое имущество, помещение находится в ипотеке. Ипотекодателем является уже упомянутое ООО "Фиеста", а ипотекодержателем – "Черноморский банк торговли и развития", зарегистрированный в Греции.

Указывается, что в июне 2023 года компания "подчистила" данные об учредителях. Так, был удален основатель Межлумян Арарат Грантович, который также был гендиректором ООО "Рентсервис" в Москве.

Вместе с тем, среди учредителей до сих пор указывается Чиркинян Артем Грайрович, якобы гражданин Германии, хотя в российских реестрах числится как лицо с российским "ИНН 772860730022", которое является основателем ряда российских компаний – в частности "ООО "Примавера".

"Конечный бенефициарный владелец ООО "Фиеста" Чиркинян Грайр Владимирович, с которым МВД заключает договор на аренду ГСЦ МВД, также имеет российский "ИНН 771583890710", который был выдан налоговой инспекцией Москвы. Ни один из владельцев ООО "Фиеста" не имеет украинского гражданства", – указывают расследователи.

У них возникли вопросы, на каких основаниях руководство ГСЦ МВД решило платить именно этим гражданам за аренду помещения. А также известно ли об этом министру внутренних дел Игорю Клименко и руководству СБУ.