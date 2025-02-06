Топ-5 самых романтичных и небанальных зимних городов Европы для отдыха

Бесспорно, Париж очаровывает своей атмосферой, ведь он множество раз был свидетелем предложений руки и сердца. Узкие улочки, каналы и гондолы Венеции так и манят влюбленные пары. Однако не всем по вкусу такие многолюдные места. Когда хочется уюта и покоя, следует обратить внимание на малоизвестные, но не менее волшебные локации для уединения. Ведь настоящая магия часто скрывается дальше от популярных туристических маршрутов. Так куда же отправиться в путешествие – читайте ниже.

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Кольмар, Франция

Располагается в регионе Гранд-Эст. Локация славится фахверковыми домами ярких цветов, создающих атмосферу средневековой сказки. Здесь преобладает самый сухой климат в стране, а также процветает виноградарство.

Сначала прогуляйтесь по Старому городу. Можно отправиться в круиз на лодке по городским каналам. Кварталы отличаются разнообразием архитектурных стилей: готикой, ренессансом и барокко.

Далее посетите район Малой Венеции, где протекает река La Lauch. Когда-то здесь проживали мясники и торговцы, для которых вода была не только необходима в ремесле, но и служила удобным путем для перевозки товаров. Даже крытый рынок имел спуск к воде для приема грузов.

Также сходите к бывшей таможне – самому старому общественному зданию Кольмара. Его построили около 1490 года. Посетите Дом Пфистер, украшенный фресками и аллегориями.

И, конечно же, съездите в музей Унтерлинден – один из лучших во Франции. Туристы увидят гало-римскую мозаику, картины, гравюры и Изенгеймский алтарь.

Ротенбург-на-Таубери, Германия

Располагается в округе Средняя Франкония, земля Бавария. Город известен своей оборонительной стеной с более чем 40 башнями. Когда-то здесь была резиденция короля Швеции.

Начните путешествие с Рыночной площади. Тут находится ратуша с изысканным ренессансным фасадом. В северной части располагаются исторические здания, в восточной – торговые заведения и рестораны. А южную сторону украшает фонтан святого Георгия.

Также посетите единственный в мире музей Рождества, где можно приобрести тематические товары и украшения в любое время года. Сходите в салон-магазин самой популярной немецкой фабрики игрушек Käthe Wohlfahrt.

Прогуляйтесь по микрорайону Plönlein. Здесь путешественники увидят самое красивое сооружение ансамбля – небольшой фахверковый дом с острым фронтоном и маленьким фонтаном.

Инсбрук, Австрия

Располагается в провинции Тироль на высоте 547 метров над уровнем моря. Впервые о городе упоминали в 1187 году. Сегодня это всемирно известный центр зимних видов спорта.

Сначала посетите замок Амбрас – самый большой средневековый дворец, построенный на 100-метровой скале. Туристы могут увидеть коллекцию артефактов 1500-х годов.

Далее сходите к дому с позолоченным эркером, который пристроили по распоряжению императора Римской империи Максимилиана I. Кровля состоит из более 2600 драгоценных медных пластин.

Также поднимитесь на смотровую площадку трамплина Bergiselschanze. Имейте в виду, для этого придется преодолеть около 455 ступенек или подъехать на фуникулере.

Страсбург, Франция

Располагается в регионе Эльзас на границе с Германией. Его считают важным узлом автомобильного, железнодорожного и речного сообщения.

Советуем начать путешествие из Страсбургского собора. Строительство святыни было завершено в 1439 году. Интерьер здания отличается витражными окнами XII-XIV веков. В 1832-м в здании установили астрономические часы, показывающие орбиты Земли и Луны.

Далее посетите Дворец Роганов или "Версал в миниатюре". Здесь располагаются музеи археологии и прикладного искусства. Путешественники могут пройтись по комнатам, украшенных керамикой и столовым серебром.

Рекомендуем прогуляться по историческому центру Гранд-Иль вечером, когда крытые мосты освещают фонарями. В 1988 году локацию занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любляна, Словения

Столица и самый большой город страны. Интересный факт: символ региона – Люблянский дракон. Поговаривают, что он является воплощением силы, мужества и величия.

Сходите на площадь Прешерен. Здесь располагаются три моста, украшенные каменными балюстрадами и фонарями. Центральный построили для транспорта, а два других – для пешеходов.

Любляну по-особенному связывают с архитектором Йоже Плечником. Ведь в межвоенный период он превратил город в настоящее произведение искусства.

Чтобы почувствовать атмосферу, в которой творил выдающийся гений, посетите его дом-музей на Каруновой улице. С 1957 г. здесь практически ничего не изменилось. В здании хранятся инструменты, оригинальные эскизы и мебель.

Также поднимитесь в местный замок XII века, расположенный на холме. Отсюда можно полюбоваться окрестностями.

Пусть эта зима станет для вас временем открытий и романтических приключений!

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