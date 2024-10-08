Путешествие по казацким городам: какие достопримечательности должен посетить каждый украинец

Хотите своими глазами увидеть места, где когда-то принимали важнейшие исторические решения? Или где формировалась наша государственность? К счастью, у вас есть такая возможность. Ведь множество важных достопримечательностей сохранилось до наших дней. Сегодня рассказываем об уникальных локациях, поднимающих национальный дух, особенно в такое непростое для страны время. Откуда начать путешествие? Читайте ниже.

Видео дня

Чигирин

Город в Черкасской области. В 1648 году он стал первой столицей Гетманщины. Именно здесь Богдан Хмельницкий проводил переговоры с дипломатами из разных стран. Здесь размещались государственный монетный двор и военная администрация. Впоследствии, в 1678 году, турки полностью разрушили казацкий центр.

В настоящее время туристы могут осмотреть развалины замка на Каменной горе. Крепость построили еще в XVI веке. Она выполняла оборонную функцию и служила цитаделью.

Обязательно посетите музей, который посвятили талантливому полководцу Богдану Хмельницкому. Здесь хранятся более 2 тысяч экспонатов. В частности, оружие, бытовые принадлежности, полевая пушка, элемент доспеха и другие.

Также поезжайте в Покровскую часовню-усыпальницу. Она находится на территории бывшего кладбища, где перезахоронены останки воинов периода Казаки.

А в историко-архитектурном комплексе путешественники смогут увидеть искусственно воссозданные здания, входившие в гетманскую резиденцию.

Суботов

Находится в Черкасской области на правом берегу реки Тясмин. Хутором управлял сотник Михаил Хмельницкий – отец выдающегося гетмана. В 1620 году шляхтич скончался, а его сын построил здесь резиденцию. С течением времени ее разрушила польская армия.

Здесь советуем сходить в Ильинскую церковь, которая стала усыпальницей для полководца. Кстати, аттракцию можно увидеть на 5-гривневой купюре. А еще посетите замчище, где когда-то стояло имение семьи Богдана. Здесь сохранились аутентичные остатки дома XVII века. Также на территории комплекса работает музей гончарства.

Батурин

Размещается в Черниговской области. В 1669 году населенный пункт стал столицей Левобережья, а в 1676 – главным городом Гетманского государства. В то время правил Иван Самойлович. А при Иване Мазепе здесь построили замок, дворец, храмы, жилые и административные здания.

Впоследствии, в 1708-м здесь произошел геноцид. Московские войска вошли в Батурин и сожгли его вместе с жителями.

В 1750 году все начали восстанавливать. Кирилл Разумовский построил здесь Воскресенскую церковь, кирпичный завод и другое. Сегодня здесь можно посмотреть его дворец и парк.

Также посетите цитадель. На ее территории воссоздали 11 объектов казацкого времени. В частности, замковую башню, башни, оборонительную стену, колодец и казну.

Гречаное

Находится в Днепропетровской области. Здесь располагается хутор Галушковка.

Этнографический комплекс считают настоящей жемчужиной культурного наследия. Его особенность – подробно воспроизведенный макет казацкого укрепления. На территории стоят три аутентичных дома XIX века. В первом туристы смогут посетить корчму и музей сельского быта. Во втором можно остаться на ночь. Кстати, раньше дом принадлежал местному художнику. А третий, в прошлом жилище гончара, находится на стадии реконструкции.

Здесь хранится уникальная коллекция казацкого оружия: фальконет, бомбард, пистоли и сабли.

А еще здесь готовят традиционный обед казаков: кулеш, вареники и компот.

Глухов

Размещается в Сумской области. Город был основан в начале XVII века. Впоследствии он стал важным политическим и экономическим центром Левобережной Украины. Здесь принимали важные государственные решения и проводили съезды казацкой старшины, на одном из которых избрали гетманом Демьяна Многогрешного.

Обязательно посетите древнейшую достопримечательность населенного пункта — Николаевскую церковь. Раньше ее считали основным общественным сооружением.

А еще сходите к Соборной площади. Тут выбирали трех последних полководцев страны.

Имейте в виду, в связи с полномасштабным вторжением, находиться на территориях вблизи вражеской границы небезопасно.

Украина есть, была и будет! И мы в этом не сомневаемся!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 7 чудесах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!