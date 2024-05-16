От парка Кекенгоф до музея Ван Гога: планируем маршрут по Нидерландам
Весна – это, пожалуй, лучшее время для путешествия в Голландию. Именно в этот период расцветают невероятные цветочные поля. Можете уже бронировать билеты, а если есть малейшие сомнения, то сейчас мы их быстро развеем.
Сады Кекенгоф
Лучшее место для посещения в весенний период. В этот сезон здесь цветет множество потрясающих крокусов, нарциссов и гиацинтов. А с середины апреля распускаются тюльпаны.
Каждый год парк цветов меняет свой облик. В 2024 году Кекенгоф будет праздновать свое 75-летие. Тематика юбилея пока остается тайной.
Кроме "огромного цветника" здесь размещены разнообразные статуи. Вы можете полюбоваться многими экспонатами, созданными национальными и зарубежными художниками.
Велосипеды, тюльпаны, ветряные мельницы
Лучшее, что можно сделать весной в Нидерландах — присоединиться к велосипедному туру цветочными полями. Соревнования проходят в Лиссе. Именно здесь находятся сады Кекенгоф.
Амстердам в разгар весны
Конечно же, вы должны посетить столицу Голландии. Даже если не планируете делать что-то конкретное, замечательно было бы просто побродить по улочкам и полюбоваться цветущими деревьями.
Зансе-Сханс
Лишь в "двух шагах" от Амстердама вас ждут десятки красивых исторических ветряков, которые продемонстрируют жизнь нидерландцев в XVII - XVIII веке. Вы можете сходить к некоторым из действующих мельниц, посетить голландскую сыроварню или заказать экскурсию на лодках.
Киндердайк
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории поселка красуются 19 деревянных построек, предназначенных для размола зерна. Они стоят вдоль воды. К слову, их построили, чтобы не допустить затопления земель. Эти конструкции являются символом того, как голландцы управляют водой.
Ваттовые острова
Флора и фауна здесь просто потрясающие. Каждый из пяти клочков земли имеет свой собственный стиль и атмосферу. Тексел – самый большой из архипелага. До него легче всего добраться из Амстердама.
Музей Ван Гога
Посещение локации – это уникальный и вдохновляющий опыт. Кроме узнаваемых работ художника, здесь представлены его личные вещи: кисти, темперные краски, письменный стол и письма, написанные к его другу Полю Гогену и брату Тео.
Все эти достопримечательности покажут вам Нидерланды с неожиданной стороны. Весна, тюльпаны, невероятные виды, Ван Гог и вы – что еще нужно для счастья?
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