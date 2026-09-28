Об этом мало кто знает: туристам посоветовали волшебное место в Турции

Большинство туристов, отправляющихся на отдых на Турецкую Ривьеру, выбирают привычный сценарий: море, пляж, бассейн и вечерние прогулки по курортным городам. Однако совсем недалеко от популярных Анталии и Сиде есть место, которое способно показать Турцию с совершенно другой стороны.

Речь идет о древнем городе Аспендос, главной достопримечательностью которого является один из наиболее хорошо сохранившихся античных театров в мире. Почему стоит посетить Аспендос, рассказало издание Kobieta Interia.

Античный город недалеко от популярных курортов

Аспендос. Источник: unsplash.com

Аспендос был основан примерно в 1000 году до нашей эры греческими поселенцами. Город процветал благодаря торговле оливковым маслом и солью, а впоследствии даже начал чеканить собственные монеты.

О былом богатстве города и сегодня напоминают масштабные сооружения, пережившие века. Самое известное из них – античный театр, возведенный во II веке во времена правления римского императора Марка Аврелия.

Спустя почти две тысячи лет после постройки театр сохранил удивительные акустические свойства. Звук со сцены хорошо доносится даже до верхних рядов, поэтому площадку и сегодня используют для концертов и других культурных мероприятий.

Именно вечерние представления считаются одной из самых эффектных возможностей увидеть Аспендос.

Уже более 30 лет в древнем театре проводится Международный фестиваль оперы и балета. В сентябре здесь под открытым небом показывают масштабные постановки, а исторические декорации дополняют оркестр, музыка и ночное небо.

Как добраться до Аспендоса

Аспендос. Источник: unsplash.com

Поездку легко организовать туристам, отдыхающим в Анталии или Сиде. Билеты на спектакли можно приобрести заранее, а на некоторые мероприятия организаторы предоставляют трансфер из соседних курортных городов.

Для вечернего посещения лучше выбирать удобную одежду и, особенно, обувь. Зрителям приходится подниматься по каменной лестнице и сидеть на каменных рядах, поэтому высокие каблуки могут только затруднить прогулку.

Аспендос интересен не только во время концертов. При дневном свете можно лучше рассмотреть архитектурные детали театра, прогуляться по трибунам и увидеть его без вечерней толпы.

Неподалеку находится ещё одна впечатляющая достопримечательность – древний акведук, который когда-то снабжал город водой из отдалённых источников. Особенно эффектно его руины выглядят на закате.

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