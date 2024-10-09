Непопулярные туристические локации Европы: где стоит побывать в межсезонье

Порой наступает момент, когда поиск места для отдыха превращается в настоящее испытание. А ехать в известные города, как вот Рим, Краков и Будапешт, уже неинтересно. И мы вас понимаем! Поэтому пришло время исследовать новые уголки, полные достопримечательностей и уникальных аттракций. Так куда же поехать в золотое время года — рассказываем ниже.

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Пьемонт, Италия

Располагается на севере страны. Его считают настоящей винодельческой меккой. Здесь производят известные алкогольные напитки: Бароло, Барбареско и Асти. А еще здесь туристы смогут попробовать прославленные трюфели. С сентября по октябрь итальянский регион превращается в столицу вкуса. Здесь проходят многочисленные гастрофестивали, посвященные грибам, орехам и шоколаду.

Также советуем посетить собор Святого Иоанна Крестителя. Молитовню построили в 1491-1498 годах. При ней находится часовня Гварини, где хранится Туринская плащаница.

А еще сходите в Королевский дворец. В 1997 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И, конечно, посетите Египетский музей — первый в мире с такой тематикой. Здесь туристы увидят разнообразные саркофаги и статуи. Кстати, на территории здания есть помещения для реставраций и изучения мумий и папирусов.

Лугано, Швейцария

Находится на северном берегу одноименного озера в кантоне Тичино. Интересный факт: в 1956 году здесь впервые прошел песенный конкурс Евровидение.

Сначала рекомендуем поехать в музей под открытым небом Swissminiatur. Здесь путешественники увидят маленькие копии самых известных достопримечательностей страны. В частности, Федеральный дворец в Берне, замки Рапперсвиль и Шийон.

А еще обязательно поднимитесь фуникулером на гору Монте Бре. Здесь можно полюбоваться невероятным видом на город и Альпы.

Далее следуйте в собор Chiesa di Santa Maria degli Angioli. На стенах святыни изображены старинные фрески XVI века. Между прочим, росписью занимался известный художник Бернардино Луини. В рисунках он воспроизвел жизнь Иисуса Христа: от последнего ужина до воскресения.

Тем, кто стремится к спокойному отдыху, советуем прогуляться по парку Чивико. Территорию обустроили скульптурами, фонтанами и клумбами. Природный центр разделили на две части, одну из которых выполнили в итальянском и английском стилях.

Уканц, Словения

Село располагается на западном берегу живописного водоема Бохинь. До него можно добраться с помощью канатной дороги с вершины горы Фогель.

Обязательно посетите один из красивейших водопадов Европы – Савица. Он разделен на два живописных потока. Смельчакам советуем отправиться в двухдневный поход в Долину Семи Озер. Локация находится в Национальном парке Триглав.

А еще рекомендуем посетить один из здешних ресторанов и отведать запеченную форель с местным сыром "Мохант". Он обладает сильным запахом и острым вкусом. Кстати, его производят только в этом регионе. Поэтому не упустите возможность попробовать молочный деликатес.

Бавария, Германия

Самая крупная федеральная земля в стране. Часто ее ассоциируют с крупнейшим пивным фестивалем в мире – Oktoberfest. Он проходит в Мюнхене с 1810 года. На празднике проходит парад местных пивоварен. Кстати, к хмельному напитку здесь подают традиционные колбаски и кренделя.

Путешествие по региону советуем начать с Bayerischer Wald. Заповедник славится необычной смотровой площадкой Wald Wipfel Weg. Туристы смогут прогуляться по уникальному деревянному мосту, свисающему с высоты 30 метров.

А еще поезжайте в соляные пещеры. Они находятся в общине Берхтесгадена. Еще с давних времен здесь добывали полезные ископаемые. Сейчас здесь обустроили подземный музей. Путешественники смогут одеться в шахтерскую одежду и отправиться на экскурсию на небольшом поезде. Между прочим, некоторые аттракции обустроили световым шоу и всевозможными звуками.

Долина Луары, Франция

Уникальный регион страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Французский уголок славится виноградниками, существовавшими еще во времена Римской империи. Кстати, в XIX веке их большую часть повредила корневая тля — филлоксера.

Интересный факт: здесь размещается более 60 замков, некоторые из которых являются государственными музеями. В частности, самый большой –––Шамбор, "дамский" Шенонсо, служивший резиденцией для женщин, и королевский Шеверни.

Также советуем съездить в самый сказочный дворец Юссе. Поговаривают, что именно это здание вдохновило писателя Шарля Перро на написание сказки "Спящая красавица". Здесь хранится старинная мебель и коллекция костюмов XVIII-XIX веков.

Желаем удачного путешествия!

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