Не только Сиднейским театром: топ достопримечательностей Австралии, которые стоит увидеть

Каждый год все больше людей влюбляются в путешествия. Ведь страны не прекращают привлекать путешественников невероятными достопримечательностями. От снежных вершин Альп до пустыни Сахары, от шумных мегаполисов до спокойных островов – каждый уголок планеты завораживает. Чем особенна родина кенгуру и аборигенов – читайте ниже.

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Национальный парк Какаду

Располагается на полуострове Арнемленд. Его считают самой большой охранной зоной с экосистемой. Также он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще 40 тысяч лет назад здесь проживали люди. В ходе археологических раскопок ученые обнаружили пещерные рисунки.

Докация характеризуется эвкалиптовыми зарослями, тропическими лесами и гранитными скалами. Здесь растут пальмы и фикусы.

Обязательно сходите к Jim Jim Falls. Высота водопада составляет более 250 метров. Но обратите внимание, аттракцию можно посетить только с июня по ноябрь.

Кстати, на территории парка проживает около тысячи крокодилов. Поэтому здесь обустроили специальные участки, где можно понаблюдать за пресмыкающимися. А еще туристы смогут увидеть кенгуру, динго и крыланов.

Интересный факт: до сих пор здесь проживают аборигены. Они проводят экскурсии и обслуживают путешественников.

Большая океанская дорога

Один из самых удивительных маршрутов мира в штате Виктория. Он простирается на 243 километра. Все направление проходит вдоль побережья. Строительство автотрассы началось в 1919-м и длилось 13 лет. Ее построили как мемориал австралийским солдатам, погибшим в Первой мировой войне.

По линии "транспортной артерии" располагается множество достопримечательностей:

Двенадцать апостолов. Величественные известняковые скалы, возвышающиеся над океаном. Они поднимаются вверх примерно на 45 метров. Кстати, их количество постоянно меняется из-за естественной эрозии.

Лондонская арка. Уникальная геологическая формация, напоминающая знаменитый мост в Великобритании.

Участок Shipwreck Coast. Известна многочисленными кораблекрушениями, спровоцированными значительными штормами и опасными рифами. Здесь обнаружили более 630 обломков морского транспорта.

Skyrail Rainforest

Самый длинный канатный подъемник мира. Его завершили в 1995 году. Путь простирается на 7,5 километра и находится в Национальном парке Barron Gorge. Во время путешествия туристы смогут увидеть старейший тропический лес на планете.

Кстати, пол в кабинках прозрачен. Поэтому отсюда открываются невероятные виды. Дорога вперед будет длиться 1,5 часа, назад – 2,5.

Сиднейский аквариум

Располагается на восточной стороне гавани Дарлинг. Здание было открыто в 1988-м. Здесь проживают 6 тысяч рыб и морских животных. Внутри обустроили подводные тоннели, где можно наблюдать за акулами.

Голубые горы

Размещаются к западу от Сиднея. Вершины являются частью Большого Водораздельного хребта. Они славятся особым оптическим эффектом. Природный очаг покрывают эвкалиптовые леса, выделяющие эфирные масла. После взаимодействия с солнечным светом появляется небесный оттенок.

Также здесь видны 3 скалы. Существует легенда, что когда-то здесь жили три сестры: Ганнеда, Вимла и Михни. Однажды девушки полюбили парней из другого племени. Однако по закону им запрещали иметь с ними какие-либо связи. Тогда ребята похитили красавиц, после чего началась кровавая битва между народами. Местный шаман хотел спасти девушек, поэтому превратил их в камень. В схватке колдуна смертельно ранили, так что тайну заклятия он забрал с собой в могилу.

Lone Pine Koala Sanctuary

Самый старый и самый большой в мире парк с коалами. Локацию открыли в 1927 году. Сегодня здесь обитают более 100 видов этих и других животных. В частности, кенгуру, вомбаты, попугаи, какаду и ехидно.

Австралийский заповедник бабочек

Находится в городе Куранда. Его построили в 1987 году. Здесь обитают около 2000 тропических насекомых. А еще аттракцию занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Здесь туристы посетят лабораторию и узнают о разведении гусениц. Также услышат о разных циклах размножения крылатых.

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