Осень может стать одним из самых удачных сезонов для путешествий по Азии. В это время во многих регионах спадает летняя жара, заканчиваются муссонные дожди, а горы и долины покрываются яркими красками.

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Эксперты Lonely Planet назвали несколько направлений, которые особенно стоит рассмотреть для осеннего путешествия – от Гималаев и Монголии до Малайзии и Южной Кореи.

Керала, Индия

Октябрь и ноябрь в Керале приходятся на переходный сезон после окончания юго-западного муссона.

Путешественникам рекомендуют исследовать исторический Кочи, покататься по каналам и лагунам Аллеппи, а также обратить внимание на менее туристическое побережье Малабара. Ещё один вариант – поездка в Ваянад с его зелёными холмами и пещерами Эдаккал, где сохранились древние петроглифы.

Непал

Для тех, кто любит горы и активный отдых, одним из лучших осенних направлений назвали Непал. После окончания муссонов в октябре и ноябре устанавливается более сухая погода, небо становится чище, а температура – более комфортной для треккинга.

Среди самых известных маршрутов – походы к базовым лагерям Аннапурны и Эвереста. Опытные туристы могут выбрать более сложный маршрут вокруг Манаслу.

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Западная Монголия

В октябре в Монголии уже заметно холодает, зато туристов становится меньше, а цены могут снижаться.

Именно осенью на западе страны, недалеко от Улгия, проходит Фестиваль золотого орла. Во время него можно увидеть древнюю традицию казахской охоты с беркутами и соревнования всадников с хищными птицами.

Пенанг, Малайзия

Главные истории дня

Малайзия подходит для путешествий в течение всего года, но конец лета и начало осени интересны еще и местными традициями.

В Пенанге в этот период проходит Фестиваль голодных духов, связанный с китайскими верованиями. Празднование сопровождается театральными представлениями, кукольными шоу, музыкой, танцами и ритуальными кострами.

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Одним из самых известных мест для наблюдения за фестивалем считается Букит-Мертаджам.

Южная Корея

Сентябрь и октябрь считаются особенно удачными месяцами для путешествий по Южной Корее благодаря комфортной погоде и яркой осенней листве.

Один из необычных способов увидеть страну – проехать часть маршрута Four Rivers Trail. Велосипедная трасса протяженностью 633 километра пролегает от Инчхона до Пусана преимущественно по равнинным дорожкам вдоль крупных рек.

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В конце сентября и начале октября маршрут также можно совместить с поездкой в традиционную деревню Хакхве и на фестиваль масок в Андоне.

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