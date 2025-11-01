С наступлением холодов хочется помечтать о путешествиях в следующем году. Однако цены на авиабилеты, проживание и туры продолжают расти, поэтому вопрос выбора доступного, но интересного направления становится все более актуальным.

Видео дня

Известный тревел-блогер Rob On The Beach, который анализирует мировую статистику бронирований и тренды путешествий, поделился своим прогнозом – пять направлений, которые "взлетят" в 2026 году. По его словам, именно эти места предлагают оптимальное соотношение цены, сервиса и впечатлений. Детали рассказало издание Express.

Порту, Португалия

Этот прибрежный город на севере Португалии быстро превращается в новый фаворит среди поклонников городского отдыха с морским шармом.

Порту сочетает атмосферу старого города, панорамы Атлантики и доступные цены. Туристы отмечают его аутентичность, менее заселенный центр и великолепную кухню с вином портвейн, происходящим именно отсюда.

Севилья, Испания

Испания традиционно входит в топ любимых направлений европейцев, но Севилья в 2026 году обещает стать главным открытием.

Город сочетает архитектурную изысканность Мадрида, атмосферу Барселоны и в то же время остается значительно дешевле. Путешественников привлекают величественный Алькасар, собор Санта-Мария, фламенко и вкусная андалузская кухня.

Болгария

Для тех, кто ищет морской отдых по доступной цене, Болгария снова возвращает себе популярность.

"Отели улучшились, пляжи стали чище, а Солнечный берег уже не такой хаотичный, как раньше", – отмечает эксперт.

Кроме курортов, страна предлагает горы, исторические города, винодельни и сельскую аутентичность. Болгария остается одним из самых дешевых вариантов для семейного отдыха в Европе.

Агадир, Марокко

Если хочется солнца и экзотики, Марокко – идеальная альтернатива Канарским островам.

Город Агадир предлагает круглогодичное тепло (около +25°C), роскошные курорты, атлантические пляжи и атмосферу Востока, но по цене значительно ниже, чем в ЕС. В последние годы уровень сервиса здесь вырос, а авиарейсы из Европы стали более удобными.

Египет

Безоговорочный лидер рейтинга – Египет, который переживает настоящий туристический "ренессанс".

Курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам продолжают привлекать высоким уровнем отелей, роскошными пляжами, дайвингом и доступными ценами. Появляются новые пятизвездочные комплексы, а аэропорты модернизируются, делая путешествие комфортным даже для бюджетных туристов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских селах, которые вошли в рейтинг самых красивых в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.