Высшее образование в Голландии: упрощенное поступление с Karandash

Образовательное агентство Karandash помогает абитуриентам поступать в лучшие вузы по всему миру. Организовывает зачисление и сопровождает будущих студентов на всех этапах.

Агентство работает с 2013 года, ежегодно участвует в мировых выставках и конференциях по обучению за рубежом: ICEF, Alphe Conferences и Study World, BBSN и NABSW. Компания Karandash — лидер на рынке, о чем свидетельствуют отзывы более 2 тыс. довольных клиентов.

Образовательное агентство дает гарантии на зачисление для украинцев. 99% абитуриентов поступают в университет мечты, ⅓ студентов получают стипендию или скидку на оплату стоимости обучения.

Одна из специализаций агентства — высшее образование в Нидерландах. Менеджеры компании лично посещают голландские учебные заведения, проводят их оценку, общаются с преподавателями. Благодаря этому Karandash сотрудничает только с лучшими университетами.

Учеба в Нидерландах — это лучшее образование по приемлемой цене. Стоимость обучения в Голландии гораздо ниже, чем в США, Канаде или Британии, но качество преподавания не уступает вузам этих стран. 10 нидерландских университетов входят в список ТОП-200 лучших вузов мира. Это показатель высоких стандартов обучения.

Еще одно преимущество голландских университетов — для поступления не нужно доучиваться после украинской школы. Зачисление возможно в первый же год после выпуска на основании аттестата и результатов международного экзамена по английскому.

Компания Karandash поможет поступить в вузы Нидерландов еще проще и быстрее. Возьмет на себя весь процесс:

Проведет профориентационные тесты и поможет выбрать специальность.

Подберет список лучших учебных заведений, которые подойдут именно под ваш запрос.

Поможет с выбором образовательной программы.

Займется организационными вопросами: общение с представителями университета при зачислении, сбор и отправка нужных документов для поступления.

Откроет учебные визы на любой срок.

Забронирует авиабилеты, найдет место для проживания.

Нидерландские университеты полностью адаптировались к карантинным условиям и проводят обучение очно, с соблюдением необходимых мер безопасности. Въезд в Голландию со студенческой визой происходит без проблем. Необходимость прохождения карантина и сдачи теста на COVID-19 зависит от конкретной эпидемической обстановки в Украине и Нидерландах.

Узнайте еще больше о европейском образовании у менеджеров Karandash по телефонам: +38 (096) 960–36-80 или +38 (050) 313–10-21.