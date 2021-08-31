Принцип работы теплого водяного пола и его преимущества

Коммунальное хозяйство страны с некоторых пор оставляет желать лучшего. Поэтому многие домовладения переводят на автономное отопление. Кто-то выбирает электрическое, кто-то — газовое. Но один из оптимальных вариантов обогрева комнаты — система "теплый водяной пол". Как она работает и как устроена, разберем ниже. Также выясним достоинства и недостатки коммуникации.

Теплый водяной пол монтируют на этапе капитального ремонта. Дело в том, что трубы для теплого пола в Украине укладывают на черновой пол до заливки стяжки.

Система состоит из нескольких узлов:

гидро- и теплоизоляции пола;

гребенки, к которой подведены трубы;

циркуляционного насоса;

воздуховыпускных и водовыпускных клапанов;

непосредственно контура из металлических или полимерных труб.

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Важно: на этапе монтажа необходимо следить за тем, чтобы контур состоял из непрерывного отреза труб, не имел прямых углов и острых изгибов. Только в этом случае можно говорить о полноценном продвижении теплоносителя в системе и об отсутствии случайных протечек.

До момента залива стяжки теплые полы необходимо неоднократно протестировать. Заливают раствор поверх заполненной системы, чтобы избежать прессования полимерных труб.

Теплый пол действует практически по тому же принципу, что и газовое водяное отопление. Только прогретый теплоноситель отправляется не в привычные радиаторы, а в уложенный в пол контур. В результате помещение прогревается равномерно снизу вверх, что способствует комфортной температуре. О непрерывном и равномерном перемещении теплоносителя по системе заботится циркуляционный насос. Немалым спросом сегодня пользуются польские Optima или циркуляционные насосы "Акватика" — https://skvagina.com.ua/otoplenie/tsirkuljatsionnye-nasosy/tsirkuljatsionnye-nasosy-aquatica/.

У теплого водяного пола масса плюсов:

Равномерный прогрев помещения. Тепло движется снизу вверх. При этом задействованы даже углы. Чего не скажешь о системе отопления с помощью радиаторов, которые греют комнату только у стены, но оставляют холодными полы и некоторые точки помещения. Комфорт. Теперь дети могут беспрепятственно играть на полу, а родители — не бояться их простудных заболеваний в зимний период. Безопасность. Отсутствуют раскаленные радиаторы, о которые можно получить травму (царапину, ушиб, ожог). Саморегулирующий эффект. Система "водяной теплый пол" способна отдавать количество тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в комнате. К примеру, если через окно проникло максимум солнечного света, температура в комнате естественным образом повышается, благодаря чему теплые полы немного остывают. А это существенная экономия на коммунальных платежах.

Единственный минус водяного теплого пола — невозможность установить его на лестницах и лестничных клетках. В этом случае придется монтировать радиаторы, если дом имеет большую площадь.

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