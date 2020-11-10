Металлические материалы для внешней отделки домов

Материалы для отделки кровли и стен на основе металла получили широкое распространение, особенно в последние десятилетия. Металлочерепица или профнастил уверенно вытесняют морально устаревший шифер и глиняную черепицу, причем, как в сегменте жилой, так и коммерческой недвижимости.

Причина потребительского спроса объясняется относительной легкостью монтажа современных кровельных материалов, долгим сроком службы, привлекательным внешним видом и низкой нагрузкой на конструкции здания.

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Металлочерепица

Металлочерепица – это наиболее востребованный материал для отделки кровли в категории дач, загородных домов и коттеджей. В качестве основного сырья при производстве листового материала выступает сталь толщиной 0,4-0,5 миллиметров, которая покрывается защитной эмалью, матовой или глянцевой.

Отличительная черта металлической черепицы – почти полное сходство с черепицей глиняной, которая, в свою очередь, более проблематична в монтаже, оказывает большую нагрузку на кровельные конструкции и фундамент, чаще требует сезонного ремонта.

Профнастил

В отличие от металлочерепицы, профнастил не имитирует другой материал – он привлекателен сам по себе, обладает теми же эксплуатационными свойствами, хорошей сопротивляемостью влаге, его относительно легко монтировать. Как и металлическая черепица, профнастил выпускается в разных цветах – от классических оранжевых и коричневых до синих, зеленых, красных оттенков.

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Блок-хаус

В отличие от профнастила и металлочерепицы, блок-хаус используется не только для отделки участков кровли, но угловых соединений и откосов, фасадов и стен. Он более долговечный и устойчивый к физическому воздействию, нежели пластиковый сайдинг.

Как правило, он имитирует дерево, брус или вагонку, и отлично подходит по архитектурной стилистике коттеджам и домам в традиционном стиле. Посмотреть каталог панелей блок-хауса, в том числе с 3D имитацией дерева, вы можете по ссылке https://zavodkm.com.ua/blok-haus-metallicheskij/.