Manheim: отзывы на премиум авто с пробегом из Германии

Автомобиль представительского класса, особенно немецкого бренда и европейской сборки – это мечта миллионов водителей. Однако стоимость таких авто, как правило, представляет собой числа с шестью и более нулями, поэтому вопрос адекватной экономии остается открытым. Если автомобиль можно взять, например, на вторичном рынке и сэкономить 40%, то почему бы так не сделать?

Мы подошли к вопросу сотрудничества с немецкой компанией Manheim, которая как раз и предлагает возможности для покупки хорошего немецкого авто по привлекательной цене и на прозрачных условиях для клиентов из стран СНГ.

Если найти в Сети о Manheim.com.de отзывы, вы увидите, что уже многие автовладельцы воспользовались услугой доставки авто премиум-класса из Германии.

За счет чего формируется сниженная цена

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Основной профиль компании – это свежие модели автомобилей представительского класса, а также премиум кроссоверы и суперкары. С недавних пор в каталоге компании появилась мототехника и спецтехника.

Модели в каталоге – это автомобили с пробегом, но приобретенные не у частных владельцев, а с аукционов для юридических лиц. Это автомобили, бывшие в собственности лизинговых и рекламных компаний, корпоративных отделов и салонов с тест-драйвами.

Как правило, это относительно молодые автомобили не старше 2-3 лет, с небольшим пробегом и в отличном техническом состоянии. Внешний вид и салоны автомобилей тоже находятся в соответствующем классу состоянии, но некоторые лоты в каталоге могут быть обклеены рекламной пленкой – это специфика сегмента.

Более важным для нового покупателя момент – это стоимость таких авто. Несмотря на ликвидность, авто с пробегом на аукционах для юридических лиц продаются с хорошей скидкой. Учитывая все возможности для экономии, итоговую цену можно снизить на 30 или даже 40%, по сравнению с аналогами на вторичном рынке.

Кроме того, специалисты компании позаботятся о том, чтобы оформленный к отправке автомобиль прошел таможню по минимальной ставке европейского каталога. Как результат – клиент не переплатит лишних пошлин.

Вы можете найти в официальном Telegram и в Instagram.com/manheim.eu - Manheim.com.de отзывы и всю необходимую информацию для оформления сделки, включая актуальный каталог автомобилей BMW, Mercedes, Porsche и даже Ferrari и Lamborghini.

Условия оплаты и доставки

Несмотря на то, что вся сделка проходит дистанционно (если вы не хотите лично приехать в Германию и посетить офис компании), ничего сложного в ее проведении нет.

Начинается все, как и в любом другом месте покупки автомобилей с пробегом – с ознакомления с каталогом, сравнения вариантов и выбора предпочтительной модели. Каталог можно запросить в социальных сетях, там же задать вопросы консультантам о конкретных моделях из каталога.

Важно выбрать подходящий формат оплаты. Это может быть традиционная схема с внесением предоплаты на первоначальном этапе, а также погашения оставшейся суммы по договору уже после получения автомобиля. Это может быть рассрочка с минимальной процентной ставкой или даже сделка без предоплаты, если подключить к ней немецкий банк, выступающий гарантом (открытие аккредитива).

Сроки доставки зависят от конечного пункта, но обычно они не превышают одной-двух недель. Уточните условия для вашей страны и города у консультантов.