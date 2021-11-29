Как в наши дни можно использовать тепловизоры

Технология тепловидения известна человечеству уже более сотни лет. Первые тепловизоры для коммерческого использования начали производиться в 60-х годах прошлого века, но из-за множества разнообразных проблем, возникавших в результате их эксплуатации, а также низкой эффективности работы они не получили широкого распространения. Тем не менее, на сегодняшний день эти приборы находят очень широкое применение во многих сферах жизнедеятельности человека. О том, где их можно довольно эффективно использовать в наше время мы и поговорим в этой статье.

В ходе охотничьих мероприятий довольно часто могут возникнуть ситуации, когда видимость по тем или иным причинам значительно ограничена. Это может быть как наличие тумана, дождя, снежной бури, так и банальное наступление темного времени суток. В таком случае, на помощь охотнику приходят разнообразные приборы, задействованы в своей работе технологии тепловидения. Среди таких приборов выделяют:

Прицелы ночного видения;

Видео дня

Тепловизоры;

Приборы ночного видения;

Тепловизионные бинокли.

Кроме того, многие приборы этого типа могут иметь более широкий спектр применения, нежели только охотничий промысел. Например, тепловизионные бинокли от <<Pulsar>> также очень хорошо подходят для проведения разнообразных поисковых операций, ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, а также для охраны правопорядка. Потенциально подобные приборы могут неплохо помочь в работе любых военнослужащих, пожарных, спасательных служб и силовых ведомств.

Вероятно, при постройке жилого дома многие сталкивались с необходимость выяснить, какие из элементов будущего строения будут требовать дополнительного утепления. Как ни странно, но довольно длительный и тяжелый процесс прояснения этого вопроса можно с легкостью решить при помощи тепловизионных технологий. Для этих целей даже разработаны специальные приборы, которые так и называются - строительные тепловизоры.

С их помощью можно провести анализ здания и выявить, на каких участках его конструкции происходят наибольшие потери тепла. Соответствующие измерения производятся снаружи здания. Желательно, чтобы температура окружающей среды была несколько ниже, чем температура внутри помещений. Подобная процедура производится очень быстро и не требует значительных финансовых вложений. Сразу после того, как анализ будет завершен, можно приступать к дополнительному утеплению здания.

Тепловизоры - совершенно незаменимые приборы в любой сфере, где речь идет о создании любых конструкций или материалов, которые в дальнейшем будут подвергаться значительному нагреву и механическому воздействию. Их активно используют для тестирования качества получаемых сплавов металлов, а также в процессе проведения стресс тестов производимых частей машин, самолетов, космических кораблей и множества других деталей.

Наблюдая за тем, как изменяются свойства материала или детали под нагревом или физическим воздействием, инженеры получают возможность выявить наиболее слабые места в их конструкции. Таким же образом иногда удается выявить брак в партии какого-либо промышленного сплава или металла, что в дальнейшем позволяет избежать производства низкокачественных товаров.

Очевидно, что количество сфер применения этой технологии будет исключительно увеличиваться с каждым днем. Уже сейчас тепловизоры активно начинают устанавливать в машины, оснащенные автопилотом, а также в дронов, современных роботов и другие футуристические механизмы. С высокой вероятностью, именно приборы на основе этой технологии станут своеобразными глазами для андроидов и роботов будущих поколений.