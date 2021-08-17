А какая у вас молния: разновидности популярной застежки

Застежка-молния присутствует на миллионах сумок, рюкзаков, ботинок и кошельков, а любой специализированный производитель молний производит десятки тысяч таких застежек ежедневно из-за высокого спроса.

Несмотря на свой почтенный возраст – а ее впервые показали общественности в 1893 году – бегунок с зубчиками продолжают оставаться одной из самых популярных, надежных, практичных и безотказных застежек.

Однако молния молнии рознь, и эти сверхпопулярные застежки могут отличаться по целому ряду показателей – габаритами и длиной, материалом изготовления, количеством бегунков, а также типом соединения звеньев.

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Металл или пластмасса?

Металлические молнии по очевидным причинам прочнее, а срок их службы дольше. Однако этот материал дороже пластмассы, а еще он боится влаги. Некоторые производители используют при производстве различные сплавы вроде латуни, которые не окисляются со временем.

В большинстве случаев пластик оказывается оптимальным вариантом для массового производства, хотя в некоторых сегментах продукции, в том числе класса премиум, металлические молнии остаются предпочтительной опцией.

Виды молний

Спиральные молнии чаще всего можно увидеть на легкой одежде, где застежка выполняет декоративную и чисто формальную функцию, на нее не оказывается сильного давления и действий "на разрыв". Еще одна особенность таких молний – плавный ход. О спиральных и литых застежках вы можете больше узнать на сайте компании MOLNIYA.

Потайные молнии используют там, где застежку нужно скрыть от глаз. Показательный пример – это вечерние и бальные платья. С внешней стороны изделия такая застежка выглядит, как едва заметный шов.

Самые надежные считаются, так называемые, тракторные молнии. Свое название они получили благодаря внешнему сходству закрытых звеньев с протектором тракторной шины. Бывают металлическими и пластиковыми.

В отличие от потайных и спиральных тракторные и литые молнии имеют крупные звенья, которые прочно сцепляются между собой, и которые могут работать, даже если одно-два звена с цепи отломались. Из-за высокой надежности и эксплуатационных качеств их чаще всего выбирают для верхней одежды, сумок и спецодежды.

Выделяют несколько видов молний и по типу соединения. Например, неразъемные и разъемные чаще всего пришивают на карманы и одежду. А вот молнии-петли, Х-образные и О-образные застежки пришивают на изделия вроде сумок, кошельков или обуви.