Зеленский – о ракетном ударе по Киеву: унижение ООН осталось без мощного ответа

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что ракетный удар по Киеву во время визита в столицу Антониу Гутерриша является унижением ООН со стороны страны-агрессора России. Он отметил, что, к сожалению, атака россиян осталась без ответа.

Об этом президент сказал во время обращения к украинцам по итогам 65-го дня войны с Россией. Видео обнародовала пресс-служба Зеленского вечером, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", – сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства также выразил слова поддержки и соболезнования родным погибшей в результате ракетного удара по Киеву журналистки Веры Гирич. Он сообщил, что корреспондентка "Радио свобода" стала 23 представительницей СМИ, погибшей после полномасштабного вторжения России.

Напомним, что вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города. В это время в украинской столице находился генсек ООН Антониу Гетерриш.

В офисе президента атаку россиян на Киев назвали "открыткой из Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 29 апреля наши воины дают отпор оккупантам по всем направлениям, где они пытаются наступать. Непростая ситуация сохраняется на Харьковщине, однако украинские военные имеют там важные тактические успехи.