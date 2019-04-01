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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского

1.6тЧитать материал на украинском

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук нарвался на критику украинцев своей реакцией на результаты первого тура выборов президента.

Накануне Вакарчук намекнул, что остался крайне недоволен неоспоримым лидерством актера Владимира Зеленского, за которого он призывал не голосовать "по приколу".

В свою очередь многих пользователей сети разозлила позиция Вакарчука и отсутствие конкретики в его заявлениях. Также пользователи напомнили, что несколько месяцев назад музыкант и сам имел достаточно высокий показатель электоральных симпатий, но вопреки ожиданиям отказался становиться кандидатом в президенты.

"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского

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"Почему ты не смог сделать важный шаг?", "Хороший музыкант, а человек гнилой", "Вам не жаль, что половина страны была за вас, а потом оказалось, что вы за тех, кто уже с 90-х у власти?" "Мог бы стать президентом, но про..." "Нужно было вам идти, зря не пошли", — пишут украинцы под скандальным постом Вакарчука.

"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского
"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский набрал по итогам первого тура более 30% голосов, что больше, чем показывали социологические исследования. Второе место осталось за президентом Петром Порошенко, за которого проголосовали менее 16% избирателей.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Вадя Дядя
Вадя Дядя
Жаба она такая...был хорошим музыкантом, а стал заурядным мудаком. Выкину все его диски из машины...для меня он умер.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а чего врать то: "разозлил украинцев....", а я тоже украинец, и меня Вакарчук НЕ разозлил. И есть смысл подумать - за зезика проголосовали чуть более 19% избирателей. т.е. примерно пятая часть. И украинцы ли они? Голосовали за президента, который только учится говорить на украинском... Зато шутки на раше ниже пояса без проблем
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