"Вам не жаль?" Вакарчук разозлил украинцев выпадом против Зеленского

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук нарвался на критику украинцев своей реакцией на результаты первого тура выборов президента.

Накануне Вакарчук намекнул, что остался крайне недоволен неоспоримым лидерством актера Владимира Зеленского, за которого он призывал не голосовать "по приколу".

В свою очередь многих пользователей сети разозлила позиция Вакарчука и отсутствие конкретики в его заявлениях. Также пользователи напомнили, что несколько месяцев назад музыкант и сам имел достаточно высокий показатель электоральных симпатий, но вопреки ожиданиям отказался становиться кандидатом в президенты.

"Почему ты не смог сделать важный шаг?", "Хороший музыкант, а человек гнилой", "Вам не жаль, что половина страны была за вас, а потом оказалось, что вы за тех, кто уже с 90-х у власти?" "Мог бы стать президентом, но про..." "Нужно было вам идти, зря не пошли", — пишут украинцы под скандальным постом Вакарчука.

"Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль,

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест"

Знаю - разом зможемо здолати будь-яку вершину! https://t.co/IKE1Hx9zOr — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский набрал по итогам первого тура более 30% голосов, что больше, чем показывали социологические исследования. Второе место осталось за президентом Петром Порошенко, за которого проголосовали менее 16% избирателей.

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