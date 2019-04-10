У Зеленского намекнули, чего ожидать на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не собирается дискутировать со своим соперником Петром Порошенко во время дебатов.

Зеленский тщательно готовится к "словесному спаррингу", поскольку Порошенко является сильным и опытным оратором. Именно дебаты несут самую большую угрозу в борьбе за власть, пишет "Украинская правда".

"Он (Зеленский. – Ред.) не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова только хочет презентовать себя избирателям как серьезного и молодого политика", – сообщил один из членов команды Зеленского.

При этом в соцсетях, со ссылкой на источники в штабе Зеленского, сообщали, что у них якобы есть компромат на Петра Порошенко, который будет обнародован во время дебатов.

Порошенко и Зеленский

Напомним, что дебаты между кандидатами могут пройти на НСК "Олимпийский". Представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского – на 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, 8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

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