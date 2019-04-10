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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского намекнули, чего ожидать на дебатах с Порошенко

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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не собирается дискутировать со своим соперником Петром Порошенко во время дебатов.

Зеленский тщательно готовится к "словесному спаррингу", поскольку Порошенко является сильным и опытным оратором. Именно дебаты несут самую большую угрозу в борьбе за власть, пишет "Украинская правда".

"Он (Зеленский. – Ред.) не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова только хочет презентовать себя избирателям как серьезного и молодого политика", – сообщил один из членов команды Зеленского.

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Дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы хотят "схватки" на "Олимпийском"

При этом в соцсетях, со ссылкой на источники в штабе Зеленского, сообщали, что у них якобы есть компромат на Петра Порошенко, который будет обнародован во время дебатов.

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Напомним, что дебаты между кандидатами могут пройти на НСК "Олимпийский". Представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского – на 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, 8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

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Персоны
Петр ПорошенкоВолодимир Зеленський
Место
Украина
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Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
А с Путиным, Меркель, Макроном, Трампом и тд. и тп. он тоже не собирается дискутировать? Тоже компроматом будет давить? А внутриполитическая дискусия будет или роликами отмажется? Ну нельзя же быть такими идиотами, что бы голосовать вот за это чучело.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
нормально - компромат во время дебатов? ну это точно по ЗЕковски!
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