"Старая дева дает советы по сексу": Гозман высмеял россиян за помешательство на Украине

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман выступил с яркой речью на российском телевидении, в которой высмеял чрезмерный интерес страны-агрессора к выборам президента в Украине.

Он считает, что попытки кремлевских пропагандистов оболгать чужую страну — признак зависти, ведь в России демократии не существует. Свою позицию он озвучил в эфире "Первого канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наше внимание к их выборам детальное напоминает старую деву, которая смотрит в щелочку, как люди занимаются сексом, и говорит, что они занимаются неправильно. У них выборы есть, а у нас нет, к сожалению. Они толком не знают, кто у них будет президентом — мы знаем все заранее. У них скандалы и бардак, как и на всех выборах, а у нас — стабильность кладбища, болота. У них — надежды. У нас — безнадежность", — сказал Гозман.

Леонид Гозман Скриншот видео

Он добавил, что и сам завидует украинцам, которые могут сами распоряжаться своим будущим и отвечать даже за ошибки.

"Я завидую тому, что у них есть выборы, что президент, который у них будет, он, может, будет плохим. Но у них будет президент, которого они избрали. Может, они ошибутся, окажутся с серьезными проблемами. Но они их сами будут исправлять. Я завидую тому, что это свободная страна, у которой есть будущее. И я завидую тому, что выборы прошли абсолютно честно. Какие фашисты, о чем вы говорите, ребята? Нормальная европейская страна, дай им Бог удачи", — эмоционально подытожил российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк говорил, что главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

Вместе с тем, он уверен, что России не следует рассчитывать на то, что украинцы выберут себе нового президента "от Кремля".

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