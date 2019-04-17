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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Старая дева дает советы по сексу": Гозман высмеял россиян за помешательство на Украине

3.2тЧитать материал на украинском

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман выступил с яркой речью на российском телевидении, в которой высмеял чрезмерный интерес страны-агрессора к выборам президента в Украине.

Он считает, что попытки кремлевских пропагандистов оболгать чужую страну — признак зависти, ведь в России демократии не существует. Свою позицию он озвучил в эфире "Первого канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наше внимание к их выборам детальное напоминает старую деву, которая смотрит в щелочку, как люди занимаются сексом, и говорит, что они занимаются неправильно. У них выборы есть, а у нас нет, к сожалению. Они толком не знают, кто у них будет президентом — мы знаем все заранее. У них скандалы и бардак, как и на всех выборах, а у нас — стабильность кладбища, болота. У них — надежды. У нас — безнадежность", — сказал Гозман.

Леонид Гозман

Леонид Гозман

Скриншот видео

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Он добавил, что и сам завидует украинцам, которые могут сами распоряжаться своим будущим и отвечать даже за ошибки.

"Я завидую тому, что у них есть выборы, что президент, который у них будет, он, может, будет плохим. Но у них будет президент, которого они избрали. Может, они ошибутся, окажутся с серьезными проблемами. Но они их сами будут исправлять. Я завидую тому, что это свободная страна, у которой есть будущее. И я завидую тому, что выборы прошли абсолютно честно. Какие фашисты, о чем вы говорите, ребята? Нормальная европейская страна, дай им Бог удачи", — эмоционально подытожил российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк говорил, что главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

Вместе с тем, он уверен, что России не следует рассчитывать на то, что украинцы выберут себе нового президента "от Кремля".

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Персона
Леонид Гозман
Место
Россия
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Комментарии
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Гозман завидует украинцам, но почему-то это не Гозман едет на Украину, а наоборот - украинцы едут в Россию... на заработки. Короче - меняю одного Гозмана на сто заробитчан: от них хоть реальная польза есть, а этот чудила только аппендиксом во рту бултыхать способен.
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Макарский Александр
Макарский Александр
А почему бы россиянам не поинтересоваться своим соседом? Одно дело,когда сосед -нормальный и адекватный,а другое дело-непредсказуемый, нищий и злобный дегенерат из дурки,годами стрыбащий в кастрюле,орущий дебильные кричалки и постоянно спивающий похоронный марш, да еще требующий денег и угрожающий расправой.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Госдеповская подстилка Гозман, таких приглашают в студии поржать над ними)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Михайлов Андрей, если путен сдохнет,повесишься?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Михайлов Андрей, ну ясно же, что Гозман не быдло тупое вроде тебя
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