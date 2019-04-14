МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Люди не понимают!" Порошенко обвинил избирателей Зеленского в "любви" к России

7.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко обвинил избирателей, поддерживающих его оппонента, шоумена Владимира Зеленского в желании присоединиться к России.

Заявление президента прозвучало в эфире телеканала "Украина", где он появился 14 апреля вскоре после несостоявшихся дебатов на НСК "Олимпийский". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Порошенко подчеркнул важность проведения встречи с Зеленским, поскольку он уверен, что украинцы должны услышать программы обоих кандидатов, чтобы не строить себе иллюзий.

Новости
"Не бойтесь!" Порошенко назначил новые дебаты Зеленскому

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот из видео

"Почему это так важно? (Провести дебаты - Ред.) Необходимо, чтобы прозвучали программы кандидатов. Люди просто не понимают. Часть избирателей Владимира Зеленского хотят вернуться в Российскую Федерацию, в Российскую империю, в Советский Союз. Мне с ними не по пути идеологически. Но я уважаю их выбор. Часть из них надеятся, что при молчаливом согласии пойдут в ЕС и НАТО. И это означает обман избирателей", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков, спикер штаба Зеленского, назвал выступление 14 апреля на НСК "Олимпийском" действующего главы страны Петра Порошенко митингом, а не дебатами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
48
29
Смешно
21
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Так манипулируют вступлением в ЕС и НАТО. А ничего, что там уже давно заявили, что Украину с ее проблемами там не ждут. ЕС не нужны ее финансовые проблемы, а НАТО - территориальные. И Россия постарается, чтобы эти проблемы у Украины только увеличивались.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Питон Каа, чемпионов номинации "идиот ботофермы" тут не спрашивают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Почему "Порох" врет? Большенство, которые поддерживают Зеленского, не за "Россию и шкала Путина, а за реформы, справедливость, за "посадку" тех, кто виноват за растет на майдане, за то, что нет реформ, мы против отмывание денег в офшорах, мы за рост ВВП, мы за рост пенсий, и тд. Трудно написать в двух трех словах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
2 из 3 ответов | показать все
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленский Владимир, мой кошелек заполняет не Порошенко, я его заполняю своим умом и трудом. Это совки ждут когда придет президент и наполнит их кошелек а они будут дуть пиво.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Ivanenko Petr, Я в шоке, а что Порох? Это классно, может от его правления в вас кошелек стал полнее, или семья стала жить лучше?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Remer Julia
Remer Julia
Вперше чує!?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Remer Julia, а ты вумний як вутка? Твоя симья и ти, став при "порошенко" жити краше?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения