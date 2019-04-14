"Люди не понимают!" Порошенко обвинил избирателей Зеленского в "любви" к России

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко обвинил избирателей, поддерживающих его оппонента, шоумена Владимира Зеленского в желании присоединиться к России.

Заявление президента прозвучало в эфире телеканала "Украина", где он появился 14 апреля вскоре после несостоявшихся дебатов на НСК "Олимпийский". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Порошенко подчеркнул важность проведения встречи с Зеленским, поскольку он уверен, что украинцы должны услышать программы обоих кандидатов, чтобы не строить себе иллюзий.

Петр Порошенко Скриншот из видео

"Почему это так важно? (Провести дебаты - Ред.) Необходимо, чтобы прозвучали программы кандидатов. Люди просто не понимают. Часть избирателей Владимира Зеленского хотят вернуться в Российскую Федерацию, в Российскую империю, в Советский Союз. Мне с ними не по пути идеологически. Но я уважаю их выбор. Часть из них надеятся, что при молчаливом согласии пойдут в ЕС и НАТО. И это означает обман избирателей", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков, спикер штаба Зеленского, назвал выступление 14 апреля на НСК "Олимпийском" действующего главы страны Петра Порошенко митингом, а не дебатами.

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