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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Кивал и соглашался": Кошулинский оскандалился на ТВ из-за предвыборной программы

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Кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский попал в курьезную ситуацию на ток-шоу "Зворотній відлік" с ведущим Павлом Казариным. Оказалось, что его цели совпадают с коммунистической идеологией.

Ему предложили прокомментировать экономическую часть его предвыборной программы. "Мы решили уточнить, все ли правильно поняли. Я читал ему (Кошулинскому — ред.) экономический блок программы – кандидат кивал и соглашался", — рассказал ведущий на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, это были пункты программы лидера запрещенной в Украине КПУ Петра Симоненко.

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Руслан Кошулинский

Руслан Кошулинский

Скриншот с видео

"Нет, он ничего не перепутал. Да, их экономические программы совпадают. Тут должна быть остроумная шутка про украинских правых, которые левые, но ее не будет", — пояснил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подобный курьез попадал кандидат в президенты Украины ("Социал-демократическая партия") Сергей Каплин. Он принял за свою программу пункты диктатора Адольфа Гитлера.

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Персоны
Руслан КошулинскийПавел Казарин
Место
Украина
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