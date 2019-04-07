Не только Коломойский: журналист сказала, с кем еще связан Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский – это человек Александра Маслякова (президента международного союза "КВН". – Ред.), который два года назад получил медаль от министра обороны России Сергея Шойгу. Этих двух шоуменов объединяет бизнес, который Зеленский закрыл лишь частично.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила публицист, журналист Лариса Волошина. Она добавила, что Зеленский – новое лицо, и когда его обвиняют связи с бизнесменом Игорем Коломойским, то это очень разрушает его позицию.

"Владимир Зеленский – антиолигархический кандидат. Когда говорят о его связи с Коломойским и фактически то, что он является креатурой бизнесмена, это очень разрушает позицию шоумена, и он это отрицает. Я бы сказала, что он не столько человек Коломойского, а человек того же Маслякова, который в 2017 году получил медаль от министра Шойгу. Так вот, он до сих пор находится в его бизнесе. Зеленский закрыл свое дело лишь частично", – сообщила она.

Что касается слов Петра Порошенко о молодых избирателей, когда он сказал им "я вас услышал", то не совсем понятен его посыл, убеждена журналистка. Она не уверена, что украинцы осознают те изменения, о которых говорит президент.

"Мы видим, что есть протест против существующей системы, есть большое желание изменений, но оно артикулировано, так как не Зеленский выражает этот протест. Молодые люди хотят жить, как на Западе? Они вообще интересовались, как там живется? Они в курсе, что там никто не получает льгот, вот этого всего бесплатного?" – сказала публицист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский лишился своей доли в российском кинобизнесе. Он передал ее в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95".

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