Что я лично могу отметить за 5 лет Порошенко. И почему сегодня нужно говорить с людьми, чтобы не продебатить Украину.

Безвиз, удобные административные и электронные государственные услуги, упростилось налоговое администрирование, автоматический возврат НДС, минимизация взяток на дорогах, прозрачные государственные закупки, декларарирование доходов чиновников, ремонт дорог, децентрализация, возрождение и модернизация армии, Ассоциация с ЕС и множество совместных проектов, которые ЕС финансирует, ввод IBAN (начался), LTE мобильный интернет, работающий по западным стандартам НБУ, либерализация валютного законодательства, цифровые реестры и многое-многое другое...

Что нужно знать и понимать перед вторым туром?

1. Коломойский не меценат. Он вкладывает, чтобы отобрать Приват, Укрнафту и всё, что сможет проглотить.

2. МВФ и все, все, все покинут страну и потребуют возврата долгов.

3. Будет дефолт и инфляция. Инфляция - налог на бедных. Доллар может подскочить раза в три, для разогрева.

4. РФ даст денег, кода ветер будет гулять коридорами Нацбанка. Для скупки активов. Мы продадим всё и навсегда: атомные и гидроэлектростанции, ЖД, трубопроводы и газохранилища... за бесценок.

5. Так называемый "Закон о земле" будет принят и подписан. Землю скупят российские агрохолдинги.

6. Разграбление будет тотальным. Мы сами будем мародёрствовать, пытаясь воровать объедки под столом пирующих.

Никто нас не пощадит, никто нам не поможет. Мы украдём НАВСЕГДА своё будущее и будущее своих детей. Говорите с людьми, дискутируйте, переубеждайте... У нас ещё есть шанс этого избежать.

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