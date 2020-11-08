Зять и советник Трампа призвал его признать поражение от Байдена

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер якобы посоветовал ему смириться с поражением на выборах.

Об этом CNN сообщили сразу два источника. Такой же совет мужу, согласно информации журналистов, дала первая леди Мелания Трамп.

По словам источника, хотя супруга Трампа публично не комментирует выборы, в частном порядке она высказалась по этому поводу.

Кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы, и теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

Байден побеждает Трампа на выборах Fox News

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в США сторонники действующего президента Трампа начали акции протеста после сообщений о победе на выборах Байдена. В Висконсине активисты-афроамериканцы даже подрались с теми, кто поддерживает демократа